Терещенко о «Колорадо» без Ничушкина: «Неважно провели матч, по игре – вообще никак. «Даллас» их просто переиграл»

Алексей Терещенко оценил игру «Колорадо» в плей-офф без Валерия Ничушкина.

«Колорадо» дома проиграл « » (1:5) в четвертом матче второго раунда Кубка Стэнли. Счет в серии – 1-3.

«Неважно провели матч. По игре сегодня – вообще никак. «Даллас» их просто переиграл. Посмотрим, что будет в пятом матче», – сказал трехкратный чемпион мира .

Ранее форвард « » попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.

«Слышал, что Ничушкин провалил тест на наркотики». Журналист Дэйтер об отстранении игрока на 6 месяцев

Ничушкин отстранен НХЛ – минимум на полгода. В чем дело?