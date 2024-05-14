Терещенко о «Колорадо» без Ничушкина: «Неважно провели матч, по игре – вообще никак. «Даллас» их просто переиграл»

Теги Кубок Стэнли Колорадо Даллас Алексей Терещенко НХЛ Валерий Ничушкин Чемпионат.com Хоккей

Алексей Терещенко оценил игру «Колорадо» в плей-офф без Валерия Ничушкина.

«Колорадо» дома проиграл «Далласу» (1:5) в четвертом матче второго раунда Кубка Стэнли. Счет в серии – 1-3.

«Неважно провели матч. По игре сегодня – вообще никак. «Даллас» их просто переиграл. Посмотрим, что будет в пятом матче», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

Ранее форвард «Колорадо» попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.

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