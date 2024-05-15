«Торпедо» подпишет с Фирстовым контракт на 2 года. «Миннесота» отказалась от прав на форварда

Теги Торпедо возможные переходы Миннесота НХЛ КХЛ Владислав Фирстов Хоккей

Владислав Фирстов подпишет двухлетний контракт с нижегородским «Торпедо».

Ранее сообщалось, что «Миннесота» поместит 22-летнего российского нападающего на драфт отказов с целью расторжения контракта.

По данным Metaratings, Владислав Фирстов продолжит карьеру в Фонбет чемпионате КХЛ и подпишет двухлетнее соглашение с «Торпедо».

Предыдущие два сезона форвард провел в аренде в КХЛ в составе «Торпедо».

Всего на данный момент в лиге игрок набрал 61 (28+33) балл за результативность в 114 матчах в регулярных чемпионатах.

«Миннесота» выбрала Фирстова под общим 42-м номером во втором раунде драфта НХЛ-2019.

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3 комментария
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Хорошее решение для Торпедо и Влада)
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обкакался в НХЛ, едь домой бедняга
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А что произошло, кто знает? Вроде вот только уехал
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