«Торпедо» подпишет с Фирстовым контракт на 2 года. «Миннесота» отказалась от прав на форварда

Владислав Фирстов подпишет двухлетний контракт с нижегородским «Торпедо».

Ранее сообщалось, что «Миннесота» поместит 22-летнего российского нападающего на драфт отказов с целью расторжения контракта.

По данным Metaratings, продолжит карьеру в Фонбет чемпионате и подпишет двухлетнее соглашение с « ».

Предыдущие два сезона форвард провел в аренде в КХЛ в составе «Торпедо».

Всего на данный момент в лиге игрок набрал 61 (28+33) балл за результативность в 114 матчах в регулярных чемпионатах.

« » выбрала Фирстова под общим 42-м номером во втором раунде драфта НХЛ-2019.