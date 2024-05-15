«Торпедо» подпишет с Фирстовым контракт на 2 года. «Миннесота» отказалась от прав на форварда
Владислав Фирстов подпишет двухлетний контракт с нижегородским «Торпедо».
Ранее сообщалось, что «Миннесота» поместит 22-летнего российского нападающего на драфт отказов с целью расторжения контракта.
По данным Metaratings, Владислав Фирстов продолжит карьеру в Фонбет чемпионате КХЛ и подпишет двухлетнее соглашение с «Торпедо».
Предыдущие два сезона форвард провел в аренде в КХЛ в составе «Торпедо».
Всего на данный момент в лиге игрок набрал 61 (28+33) балл за результативность в 114 матчах в регулярных чемпионатах.
«Миннесота» выбрала Фирстова под общим 42-м номером во втором раунде драфта НХЛ-2019.