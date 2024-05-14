Кожевников о новом помощнике президента РФ Дюмине: «Он играл в воротах замечательно, порядочный, отвечает за свои слова. Эти качества применимы и в жизни»

Теги Владимир Путин Александр Кожевников любительский хоккей Политика ТАСС Алексей Дюмин Хоккей

Александр Кожевников назвал Алексея Дюмина порядочным и ответственным человеком.

Бывший губернатор Тульской области назначен новым помощником президента России. Алексей Дюмин в администрации президента будет курировать вопросы ОПК, спорта и заниматься госсоветом. Об этом сообщил Дмитрий Песков.

«Порядочный, отвечает за свои слова, причем, кстати, всегда. Прекрасный человек, понимающий, читает он много. Те качества, которые он показывал на льду, применимы и в жизни: порядочность, ответственность, самоотдача.

Если он за что-то берется, то делает это до победного конца. Он играл в воротах замечательно – это ответственная вещь», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Отмечается, что Дюмин со школьных лет увлекается хоккеем. Также он является председателем попечительского совета Ночной хоккейной лиги и принимал участие в матчах с президентом России. 

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8 комментариев
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Ну если в воротах нормально играет то и страной может рулить. Вещи то сопоставимые по уровню сложности
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Порядочный воротчик
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Попечитель ночной лиги, ну тут крыть не чем
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Как эта новость к спорту то относится?
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Будущий президент💪👍
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уверен, будет следующим главой государства
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"Мы сыграли с Талем десять партий: в преферанс, в очко и на бильярде. И Таль сказал: "Такой не подведёт!"
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Как только этого охранника назначили губером - сразу сказали, что будущий президент.
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