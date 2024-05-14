Кожевников о новом помощнике президента РФ Дюмине: «Он играл в воротах замечательно, порядочный, отвечает за свои слова. Эти качества применимы и в жизни»

Александр Кожевников назвал Алексея Дюмина порядочным и ответственным человеком.

Бывший губернатор Тульской области назначен новым помощником президента России. Алексей Дюмин в администрации президента будет курировать вопросы ОПК, спорта и заниматься госсоветом. Об этом сообщил Дмитрий Песков.

«Порядочный, отвечает за свои слова, причем, кстати, всегда. Прекрасный человек, понимающий, читает он много. Те качества, которые он показывал на льду, применимы и в жизни: порядочность, ответственность, самоотдача.

Если он за что-то берется, то делает это до победного конца. Он играл в воротах замечательно – это ответственная вещь», – сказал двукратный олимпийский чемпион .

Отмечается, что Дюмин со школьных лет увлекается хоккеем. Также он является председателем попечительского совета Ночной хоккейной лиги и принимал участие в матчах с президентом России.