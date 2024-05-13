Каролина – Рейнджерс где смотреть шестой матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 17 мая
В пятницу, 17 мая, сыграют Каролина и Рейнджерс в шестом матче 2-го раунда Кубка Стэнли.
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- Игра пройдет на стадионе «PNC Arena».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Каролина – Рейнджерс
- Начало матча запланировано на 02:00 по московскому времени.
Последние матчи Каролина
- Рейнджерс – Каролина : 1 – 4
- Каролина – Рейнджерс : 4 – 3
- Каролина – Рейнджерс : 2 – 3
- Рейнджерс – Каролина : 4 – 3
- Рейнджерс – Каролина : 4 – 3
Последние матчи Рейнджерс
- Рейнджерс – Каролина : 1 – 4
- Каролина – Рейнджерс : 4 – 3
- Каролина – Рейнджерс : 2 – 3
- Рейнджерс – Каролина : 4 – 3
- Рейнджерс – Каролина : 4 – 3
Прогноз на шестой матч Каролина – Рейнджерс
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