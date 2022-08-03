Роман Ротенберг: «Желаем удачи игрокам, перешедшим в «Спартак». Не исключаем, что кто-то вернется обратно»

прокомментировал обмен СКА со .

В обмен на «Спартак» получил Федора Свечкова, Никиту Чибрикова, Никиту Седова, Павла Кукштеля и Максима Кровякова.

Кроме того, к московскому клубу перешли права на четырех форвардов, выступающих в Северной Америке. Это Михаил Мальцев, , Иван Морозов и Кирилл Марченко.

– Вы часто говорили, что развиваете молодежь, но отдали пять игроков в «Спартак». Что это значит?

– А вы считаете, что Александр Никишин – не молодой? Мы долгие годы работаем и развиваем нашу систему. Любой переход дает возможность нашим игрокам развиваться. Мы смотрим по ситуации.

С каждым игроком, который перешел в «Спартак», мы провели беседу, обсуждали это вопросы. На сегодняшний день это был лучший вариант для развития игроков.

У нас собраны игроки, которые могут добиться больших успехов. Продолжаем работать и желаем удачи игрокам, которые перешли в «Спартак».

Мы рассчитываем на них и не исключаем, что кто-то вернется обратно. Например, Роман Рукавишников уходил в «Ак Барс», но сейчас вернулся в СКА, – сказал генеральный директор и главный тренер .