Эдмонтон – Ванкувер где смотреть четвертый матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 15 мая
В среду, 15 мая, сыграют Эдмонтон и Ванкувер в четвертом матче 2-го раунда Кубка Стэнли.
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- Игра пройдет на стадионе «Rogers Place».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Эдмонтон – Ванкувер
- Начало матча запланировано на 04:30 по московскому времени.
Последние матчи Эдмонтон
Последние матчи Ванкувер
- Эдмонтон – Ванкувер : 3 – 4
- Ванкувер – Эдмонтон : 3 – 4
- Ванкувер – Эдмонтон : 5 – 4
- Нэшвилл – Ванкувер : 0 – 1
Прогноз на четвертый матч Эдмонтон – Ванкувер
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