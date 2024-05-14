Бабенко и Мохорич вошли в тренерский штаб ЦСКА
Юрий Бабенко и Клемен Мохорич вошли в тренерский штаб ЦСКА.
Ранее Илья Воробьев стал главным тренером московского клуба. Он заменил Сергея Федорова, с которым не стали продлевать контракт после вылета в первом раунде Кубка Гагарина от «Локомотива».
«Тренерский штаб ПХК ЦСКА, возглавляемый Ильей Воробьевым, пополнили Юрий Бабенко и Клемен Мохорич.
В штабе также остались тренер по развитию игроков Александр Попов, тренер по физподготовке Хассан Саид и тренер по функциональной подготовке Владислав Брызгалов», – говорится в заявлении клуба.