Бабенко и Мохорич вошли в тренерский штаб ЦСКА

Теги ЦСКА переходы Александр Попов Илья Воробьев Юрий Бабенко КХЛ Клемен Мохорич Владислав Брызгалов Хоккей

Юрий Бабенко и Клемен Мохорич вошли в тренерский штаб ЦСКА.

Ранее Илья Воробьев стал главным тренером московского клуба. Он заменил Сергея Федорова, с которым не стали продлевать контракт после вылета в первом раунде Кубка Гагарина от «Локомотива».

«Тренерский штаб ПХК ЦСКА, возглавляемый Ильей Воробьевым, пополнили Юрий Бабенко и Клемен Мохорич.

В штабе также остались тренер по развитию игроков Александр Попов, тренер по физподготовке Хассан Саид и тренер по функциональной подготовке Владислав Брызгалов», – говорится в заявлении клуба. 

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2 комментария
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Удивляюсь Бабенко,как он это делает!)
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Ответ Robs
Удивляюсь Бабенко,как он это делает!)
На ваш взгляд совсем непригодный?
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