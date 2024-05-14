Маршанд пропустит 5-й матч серии с «Флоридой» из-за травмы. Капитан «Бостона» не сыграет во второй игре подряд

Брэд Маршанд пропустит матч против «Флориды».

Капитан « » не примет участие в пятой игре серии второго раунда Кубка Стэнли против «Пантерз».

появился на льду на утренней раскатке команды перед матчем, но саму игру хоккеист пропустит.

Таким образом, канадец не сыграет во втором матче подряд в серии – ранее он отсутствовал в составе в четвертом матче.

Маршанд получил повреждение верхней части тела в третьем матче серии после силового приема форварда «Флориды» Сэма Беннетта.

Форвард «Брюинс» набрал 10 (3+7) очков при полезности «плюс 2» в 10 играх текущего плей-офф.

На данный момент « » ведет в серии со счетом 3-1.