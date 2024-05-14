Маршанд пропустит 5-й матч серии с «Флоридой» из-за травмы. Капитан «Бостона» не сыграет во второй игре подряд

Теги травмы Бостон Флорида Кубок Стэнли НХЛ Брэд Маршанд Хоккей

Брэд Маршанд пропустит матч против «Флориды».

Капитан «Бостона» не примет участие в пятой игре серии второго раунда Кубка Стэнли против «Пантерз».

Брэд Маршанд появился на льду на утренней раскатке команды перед матчем, но саму игру хоккеист пропустит.

Таким образом, канадец не сыграет во втором матче подряд в серии – ранее он отсутствовал в составе в четвертом матче.

Маршанд получил повреждение верхней части тела в третьем матче серии после силового приема форварда «Флориды» Сэма Беннетта.

Форвард «Брюинс» набрал 10 (3+7) очков при полезности «плюс 2» в 10 играх текущего плей-офф.

На данный момент «Флорида» ведет в серии со счетом 3-1.

5 комментариев
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Даже с учётом Брэда Бостон сильно уступает Флориде, так что тут почти все решено
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Пакуй чемоданы, Бостон.
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Гудбай, Мишки, без Крыс пантер не поймаешь
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А, ну тогда всё.
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Сколько не думаю не могу понять, после вылета команды из плейоф все тренера говорят играл с тремя переломами, двумя трещинами, на уколах и.т.д., и.т.п., в моменте с Маршандом попали в челюсть после чего он сам встал, сам ушел, в накдауне не был, почему не играет? Умом НХЛ не понять.
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