Сушинский о лучшем новичке сезона КХЛ: «Набоков и Канцеров могли бы поделить награду. Правильно, что отдали вратарю – полевому легче играть в финале в таком возрасте»

Максим Сушинский высказался о лучших игроках в сезоне Фонбет чемпионата КХЛ.

Ранее 21-летний вратарь «Магнитки» был признан самым ценным игроком в Кубке Гагарина и стал лучшим молодым хоккеистом сезона.

« – сто процентов заслужил. Не потому, что выиграл титул. У него видна тренерская работа. Команда играла, посмотрите, сколько там молодых талантов. Поэтому чисто тренерская работа. , конечно, лучший игрок.

А вот что касается новичка. Тут и защитник « » ничего сыграл, особенно в плей-офф. Роман Канцеров? Я думаю, что всем троим можно было давать «Новичка», не только . Наверное, в меньшей степени игроку «Торпедо», так как далеко в плей-офф не прошли.

Набоков и Канцеров могли бы поделить награду. Но, знаете, полевому легче играть в финале в таком возрасте, чем вратарю. Поэтому и отдали Набокову, и я думаю, что это правильно», – сказал бывший нападающий «Металлурга» и сборной России Максим Сушинский.