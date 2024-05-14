Илья Набоков: «Заберу «Везину» КХЛ в ближайшем будущем, надеюсь. Я рад за Исаева, поздравляю его»

Илья Набоков надеется, что в будущем станет лучшим вратарем сезона в КХЛ.

Ранее голкипер « » был признан лучшим вратарем сезона КХЛ. не получил эту награду, став самым ценным игроком в Кубке Гагарина. Кроме того, 21-летний вратарь «Металлурга» был признан лучшим молодым хоккеистом сезона.

– Есть разочарование от того, что не выиграли приз лучшему вратарю сезона? Это было бы красиво и заслуженно.

– Конечно, было бы очень круто и здорово выиграть такую награду. Я рад за Даниила Исаева. Поздравляю его. Рад, что выиграл другие награды. Надеюсь, в ближайшем будущем заберу «Везину» («Везина Трофи» вручается в НХЛ лучшему вратарю регулярного чемпионата – Sports).

– Вам подарили автомобиль «Нива». Что будете делать с ней?

– Пока не думал. Только что закончилась церемония. Сейчас все обговорим, и будет видно, – сказал вратарь « » Набоков.