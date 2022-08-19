Кожевников об обмене Никишина: «Для Свечкова, Рубцова и К это лучший раздражитель. Нужно доказывать, что ты не одна девятая»

считает, что пришедшие из СКА в «Спартак» игроки должны прибавить.

31 июля московский клуб обменял защитника сборной России в на пятерых игроков и права еще на четверых.

– Как оцените подготовку «Спартака» к сезону?

– Лето у нас прошло под знаком обмена защитника Никишина на группу игроков СКА. Жду от экс-армейцев, которые пополнили красно-белый клуб, очень серьезного и ответственного хоккея.

Да, Никишин – защитник не без способностей, требовалась мощная компенсация. Но если бы меня обменяли в пропорции «один к девяти», то это был бы серьезный вызов. В такой ситуации нужно сесть наедине с собой и крепко задуматься: что в профессии получилось, а что нет. И в чем нужно срочно добавлять.

Считаю, что для Свечкова, Рубцова, Седова и К такой обмен – самый лучший раздражитель. Нужно доказывать, что ты не одна девятая – и что твой новый клуб с обменом не прогадал. Надеялся, что эти доказательства увидим с первого же контрольного матча «Спартака».

– Увидели?

– 0:7 с «Витязем» стали первым тревожным звонком. С Казанью красно-белые в двух матчах вроде собрались, но вчера опять обидное поражение – от «Амура». Это огорчает.

– Кому претензии?

– Все новички «Спартака», как и старожилы команды, обязаны понимать, что играют в легендарном клубе. У нас можно сыграть красиво, из любви к хоккейному искусству и ошибиться, это красно-белый болельщик простит. Но он никогда не простит расхлябанности, нежелания выпрыгнуть из штанов. А как раз эти моменты в игре проскакивают, – сказал олимпийский чемпион.

Обмен-блокбастер в КХЛ: Никишин – в СКА, у «Спартака» – 5 (!) молодых игроков и права еще на четверых