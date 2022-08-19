Кожевников об обмене Никишина: «Для Свечкова, Рубцова и К это лучший раздражитель. Нужно доказывать, что ты не одна девятая»

Теги СКА Спартак КХЛ Александр Кожевников Герман Рубцов Никита Седов Александр Никишин Федор Свечков Хоккей

Александр Кожевников считает, что пришедшие из СКА в «Спартак» игроки должны прибавить. 

31 июля московский клуб обменял защитника сборной России в СКА на пятерых игроков и права еще на четверых.

– Как оцените подготовку «Спартака» к сезону?

– Лето у нас прошло под знаком обмена защитника Никишина на группу игроков СКА. Жду от экс-армейцев, которые пополнили красно-белый клуб, очень серьезного и ответственного хоккея.

Да, Никишин – защитник не без способностей, требовалась мощная компенсация. Но если бы меня обменяли в пропорции «один к девяти», то это был бы серьезный вызов. В такой ситуации нужно сесть наедине с собой и крепко задуматься: что в профессии получилось, а что нет. И в чем нужно срочно добавлять.

Считаю, что для Свечкова, Рубцова, Седова и К такой обмен – самый лучший раздражитель. Нужно доказывать, что ты не одна девятая – и что твой новый клуб с обменом не прогадал. Надеялся, что эти доказательства увидим с первого же контрольного матча «Спартака».

– Увидели?

– 0:7 с «Витязем» стали первым тревожным звонком. С Казанью красно-белые в двух матчах вроде собрались, но вчера опять обидное поражение – от «Амура». Это огорчает. 

– Кому претензии?

– Все новички «Спартака», как и старожилы команды, обязаны понимать, что играют в легендарном клубе. У нас можно сыграть красиво, из любви к хоккейному искусству и ошибиться, это красно-белый болельщик простит. Но он никогда не простит расхлябанности, нежелания выпрыгнуть из штанов. А как раз эти моменты в игре «Спартака» проскакивают, – сказал олимпийский чемпион. 

Обмен-блокбастер в КХЛ: Никишин – в СКА, у «Спартака» – 5 (!) молодых игроков и права еще на четверых

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