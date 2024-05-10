Панарин выигрывал ЧМ? А Буре? А Кучеров?
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3 комментария
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Буре в 90 взял золото а в 91 взял золото ЧЕ на а Кучеров только две бронзы. Панарин серебро и две бронзы
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