Лавиолетт про 3-2 с «Каролиной»: «У нас достаточно опыта, будем готовы к следующей игре. Понимаем, что окно возможностей закрывается, отчаяние возрастает»

Питер Лавиолетт дал комментарий после второго поражения от «Каролины» в плей-офф.

Клуб из Нью-Йорка уступил «Каролине» в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1:4, 3-2). Шестой матч в серии между этими командами состоится 16 мая.

«Отчаяние – забавная штука. Его нельзя передать кому-то. Его нужно прочувствовать, тогда ты сможешь повысить уровень. Мы переходим к следующей игре и теперь понимаем, что окно возможностей закрывается и отчаяние возрастает.

У нас есть два дня, чтобы расставить все по своим местам. Мы должны оглянуться и посмотреть, как нам лучше действовать и настроиться [на игру]. По прошлой игре трудно дать реальную оценку кому-либо. Это была просто тяжелая игра для нас, но мы уже прошли через это.

Они оказывают большое давление через нейтральную зону и, конечно же, в своей оборонительной зоне, когда мы действуем в нападении. Нам нужно быть лучше и там, и там.

Я возвращаюсь к тому, что мы очень уверены в себе как команда. В этом году были игры, в которых мы играли не очень хорошо, и парни прилагали гораздо большие усилия в следующей игре.

Мы возьмем день на восстановление, хорошо поработаем завтра и будем готовы к следующей игре. У нашей команды достаточно опыта, который мы можем отточить и быть готовыми», – сказал главный тренер « ».