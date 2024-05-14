Каменский о Федотове: «Может, с Ивана взять штраф? Не вижу смысла разговаривать с ИИХФ. Не мы себя выключили, а они нас. Зачем с ними разговаривать и что-то платить?»
Валерий Каменский прокомментировал решение ИИХФ оштрафовать ФХР.
Федерация хоккея России была оштрафована на 1 миллион швейцарских франков за участие Ивана Федотова в сезоне КХЛ-2023/24.
– Нам выписали штраф в миллион франков из-за Федотова. Как думаете, стоит ли нам его выплатить, чтобы не ссориться с международной федерацией?
– Я вообще не вижу смысла разговаривать с ИИХФ. Не мы же себя выключили, а они нас.
Зачем мы должны с ними разговаривать и что-то им платить?
Тем более Федотов в «Филадельфии». Может, с Ивана взять штраф? Но он и так был наказан, – сказал олимпийский чемпион Валерий Каменский.
уже второе такое высказывание и чет я не очень понимаю почему игрок должен выплачивать штраф, когда про санкции от ИИХФ говорили с самого начала конфликтной ситуации