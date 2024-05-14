Каменский о Федотове: «Может, с Ивана взять штраф? Не вижу смысла разговаривать с ИИХФ. Не мы себя выключили, а они нас. Зачем с ними разговаривать и что-то платить?»

Теги ЦСКА ИИХФ Филадельфия Валерий Каменский КХЛ Иван Федотов Хоккей

Валерий Каменский прокомментировал решение ИИХФ оштрафовать ФХР.

Федерация хоккея России была оштрафована на 1 миллион швейцарских франков за участие Ивана Федотова в сезоне КХЛ-2023/24.

– Нам выписали штраф в миллион франков из-за Федотова. Как думаете, стоит ли нам его выплатить, чтобы не ссориться с международной федерацией?

– Я вообще не вижу смысла разговаривать с ИИХФ. Не мы же себя выключили, а они нас.

Зачем мы должны с ними разговаривать и что-то им платить?

Тем более Федотов в «Филадельфии». Может, с Ивана взять штраф? Но он и так был наказан, – сказал олимпийский чемпион Валерий Каменский.

9 комментариев
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>Тем более Федотов в «Филадельфии». Может, с Ивана взять штраф?

уже второе такое высказывание и чет я не очень понимаю почему игрок должен выплачивать штраф, когда про санкции от ИИХФ говорили с самого начала конфликтной ситуации
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Вот поэтому и не рассчитываете на возвращение,если не способны отвечать за свои поступки и выплачивать за что наказаны,поэтому играйте дальше со своей Белоруссией,когда другие играют с лучшими игроками мира и развивают свое мастерство,смотрят за классным хоккеем,а не на это позорище что называет себя Россия 25 с Ротенбергом,смех да и только
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Замутил есмантович пусть и отдувается .
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Оказывается, что Федотов - красавчик 😁😁 Развел фуфлыжную федерацию на кэш, так у них еще с этого и пригорело 😬😬😁😁
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Ответ andrey7777
Замутил есмантович пусть и отдувается .
Есмантович, полагаю, здесь исполнитель. Решение принимали на другом уровне. Причём, главным в этом решении были личные амбиции, без какого-либо намека на здравый смысл.
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Не по-пацански это. Кинуть фраеров.
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