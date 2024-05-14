Рыбин об игре Кузнецова: «Смеяться поменьше надо. Половину сезона просмеялся. А когда ключевую роль играть собирается – не ясно»

Теги Рейнджерс Каролина Кубок Стэнли Максим Рыбин НХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

Максим Рыбин оценил игру «Каролины» и Евгения Кузнецова.

«Каролина» победила «Рейнджерс» (4:1) в пятом матче и сократила отставание (2-3) в серии второго раунда Кубка Стэнли.

Форвард «Харрикейнс» Евгений Кузнецов забил в двух играх подряд – в четвертом и пятом матчах серии.

– Казалось бы, «Рейнджерс» ведут 3-0 в серии, остался один шаг до следующей стадии, но нет, секундочку.

Тренер «Каролины» говорил: «Мы должны показать хороший хоккей. Мы хорошо играем, просто нужно сыграть еще чуть лучше».

Шестой матч будет судьбоносным. Если «Каролина» выиграет, то она так может и серию забрать.  

– Гол Кузнецова?

– Ему смеяться поменьше надо. Половину сезона просмеялся.

А когда ключевую роль играть собирается, не ясно, – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.

9 комментариев
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Рыбин: вот я серьёзный нападающий. Никогда не смеялся. И посмотрите на эту великолепную статистику. За всю карьеру 90 шайб.
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Все верно, досмеялся уже до 4-го звена. Трактор все ближе и ближе…
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Не удивлюсь, если Сейчас после новостей о ВЭле😁 начнет играть как в 2018 году и в итоге разведет каролину на большой контракт, чтобы в итоге закончить как свой коллега😬😬😁😁
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Смеётся тот, кто смеётся последним
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Если Кузнецов не будет смеяться, зачем ему играть в хоккей? Спортсмены часто говорят: «Мы выходим и просто стараемся получать удовольствие от игры». Кузнецов - один из немногих, для кого это не дежурные слова, а правда. Если не будет игровой мотивации, не будет такого хоккеиста.
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