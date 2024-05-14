Рыбин об игре Кузнецова: «Смеяться поменьше надо. Половину сезона просмеялся. А когда ключевую роль играть собирается – не ясно»
Максим Рыбин оценил игру «Каролины» и Евгения Кузнецова.
«Каролина» победила «Рейнджерс» (4:1) в пятом матче и сократила отставание (2-3) в серии второго раунда Кубка Стэнли.
Форвард «Харрикейнс» Евгений Кузнецов забил в двух играх подряд – в четвертом и пятом матчах серии.
– Казалось бы, «Рейнджерс» ведут 3-0 в серии, остался один шаг до следующей стадии, но нет, секундочку.
Тренер «Каролины» говорил: «Мы должны показать хороший хоккей. Мы хорошо играем, просто нужно сыграть еще чуть лучше».
Шестой матч будет судьбоносным. Если «Каролина» выиграет, то она так может и серию забрать.
– Гол Кузнецова?
– Ему смеяться поменьше надо. Половину сезона просмеялся.
А когда ключевую роль играть собирается, не ясно, – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.