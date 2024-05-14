Сергей Сушко: «Имеют под собой основания слова Гусева, что он будет играть только за «Динамо» в КХЛ. Никита проводит лучшие сезоны под руководством Кудашова»
Сергей Сушко ответил на вопрос о переговорах «Динамо» и Никиты Гусева.
– Спортивный директор Алексей Сопин сказал, что у клуба есть обещание со стороны Никиты Гусева, что в следующем сезоне он будет выступать в России только за «Динамо», если останется в КХЛ.
– Вы знаете, есть игрок – есть тренер. Получаются хорошие истории тогда, когда игрок попадает к своему тренеру.
Думаю, что вы все увидели, что под руководством Алексея Николаевича Кудашова Никита всегда проводит свои лучшие сезоны.
Поэтому мы очень рады, что у нас есть тренер, у которого игрок может стать одним из лучших в лиге.
Эти слова Никиты про то, что он будет играть только за «Динамо», если останется в КХЛ, имеют под собой все основания, – сказал генеральный директор «Динамо» Сергей Сушко.