Сергей Сушко: «Имеют под собой основания слова Гусева, что он будет играть только за «Динамо» в КХЛ. Никита проводит лучшие сезоны под руководством Кудашова»

Теги Алексей Кудашов КХЛ Никита Гусев Динамо Чемпионат.com Сергей Сушко Хоккей

Сергей Сушко ответил на вопрос о переговорах «Динамо» и Никиты Гусева.

– Спортивный директор Алексей Сопин сказал, что у клуба есть обещание со стороны Никиты Гусева, что в следующем сезоне он будет выступать в России только за «Динамо», если останется в КХЛ.

– Вы знаете, есть игрок – есть тренер. Получаются хорошие истории тогда, когда игрок попадает к своему тренеру.

Думаю, что вы все увидели, что под руководством Алексея Николаевича Кудашова Никита всегда проводит свои лучшие сезоны.

Поэтому мы очень рады, что у нас есть тренер, у которого игрок может стать одним из лучших в лиге.

Эти слова Никиты про то, что он будет играть только за «Динамо», если останется в КХЛ, имеют под собой все основания, – сказал генеральный директор «Динамо» Сергей Сушко.

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Красавчик, Никита
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