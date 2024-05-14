Австрия отыгралась с 1:6 у Канады на ЧМ, выиграв 3-й период 5:0 и уступив в овертайме

Теги Сборная Канады по хоккею с шайбой Сборная Австрии по хоккею ЧМ по хоккею Хоккей

Австрия сравняла счет в игре с Канадой, проигрывая 1:5 до 3-го периода.

Австрийцы уступили сборной Канаде (6:7 ОТ) в матче группового этапа ЧМ-2024. 

Сборная Австрии уступала 1:6 по итогам двух периодов и смогла отыграться, выиграв третью двадцатиминутку со счетом 5:0. 

Далее австрийцам предстоит сыграть со сборной Финляндии, Канада встретится с командой Норвегии. 

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35 комментариев
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Канадцы забыли что нужно играть 3 период и пошли бухать
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-1
+28
Это было реально весело!!! Но, после такого, Канада обычно берёт ЧМ. Расходимся... XD
+24
-3
+21
Передайте Третьяку что никто не смотрит ЧМ без России
+11
-3
+8
Канадцы как обычно проваляют дурака в группе, а потом разберут всех в плей-офф и возьмут чашку
+11
-4
+7
Ставил на то, что Австрия забьёт один гол, а тут все 6(!). Уже даже ради интриги включид матч при счете 6-4. Крутой камбек который уже войдёт в историю на много много лет вперёд против Канады! 🔥👌
+9
-2
+7
прав Ротенберг-то, Канада уже не та)) да и наверняка Третьяк в Австрии катков настроил
+6
-1
+5
Канадцы ставку в перерыве поставили
+3
0
+3
Канада нанесла 49бросков по воротам, Австрия всего 21,из них во 2 периоде 22—6,а в 3периоде Канада 13,Австрия 9 а счет 3периода 5—0 в пользу Австрии. Вы в цифры вдумайтесь, я такой реализации никогда не видел)
+3
0
+3
Ответ lightrip
прав Ротенберг-то, Канада уже не та)) да и наверняка Третьяк в Австрии катков настроил
Черчесов а не Третьяк.)
+2
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+2
Канадцы - просто образец разгильдяйства в этом матче. Быстро накидали автстриякам 6 и стали доигрывать, хотели в тренировочном режиме просто покататься. А те одну пропихнули, другую... Канадцы: вроде ничего страшного, все равно ведем с отрывом. И в последние 5 минут у Австрии залетело вообще все ) Что снова надо играть в хоккей Канада поняла только когда пришло время овертайма, причем для этого хватило 15 секунд.

Но вообще австрийцы радуют: отгрузили Швейцарии 5, Канаде 6. Кто там следующий на очереди?
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Тот самый случай для тех, когда выключают трансляцию при счёте 6-1 - большая ошибка в жизни... XD
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Ответ Snow11
Да, только раздули его до ненужного кол-во команд. Отсюда и такие игры))
Ну, популяризировать пытаются. Больше команд, больше зрителей, больше бабок. Пусть побесятся в групповой стадии, потом все равно будет уже стандартный набор. А если вдруг нет - так даже лучше.
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Ответ alexei_toporov
Канадцы ставку в перерыве поставили
Ящик пива они перед собой поставили
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Мне вот крайне интересно, почему канадцы вратаря не заменили? Разве не видно было, что Биннингтон поплыл?))
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Ответ Никита Сиротин
Германия/Словакия
Ну, можно и так)
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Ответ Xell
Канада нанесла 49бросков по воротам, Австрия всего 21,из них во 2 периоде 22—6,а в 3периоде Канада 13,Австрия 9 а счет 3периода 5—0 в пользу Австрии. Вы в цифры вдумайтесь, я такой реализации никогда не видел)
У Австрии до канадцев, после того как все команды сыграли по две игры, и так был самый высокий процент реализации бросков среди всех команд. Чуть ли не 19. Сейчас он 21.4, а у вторых по этому показателю словаков - 14.1. Для сравнения: Канада 12.8, Финляндия 10.9, Чехия 7.9.
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Ответ Xell
Канада нанесла 49бросков по воротам, Австрия всего 21,из них во 2 периоде 22—6,а в 3периоде Канада 13,Австрия 9 а счет 3периода 5—0 в пользу Австрии. Вы в цифры вдумайтесь, я такой реализации никогда не видел)
Просто воротчик пошел пивка хлебнуть))) пока все катались
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Ответ Yaroslove
Мне вот крайне интересно, почему канадцы вратаря не заменили? Разве не видно было, что Биннингтон поплыл?))
Тренерский штаб тоже бухал просто уже
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Ответ Snow11
Канада, США, Швеция, Финляндия, Россия(в варианте "допустили")), Чехия, Швейцария, Германия - одна лига))) Все остальные в пердив !!! И пердив люто раскручивать , даже круче вышки))) Финал пердива дает двум сборным сменить последние две команды вышки.
Германия/Словакия
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Ответ Yury Sin
Да ЧМ всегда таким был.
Да, только раздули его до ненужного кол-во команд. Отсюда и такие игры))
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Ответ Snow11
Матч Канада - Австрия , показывает ценность этого турнира)) Сделать турнир раз в два года, убрать ненужные команды, увеличить призовые, полуфинал-финал до двух побед, убрать буллиты в плове) Тогда может , что и поменяется))
Да ЧМ всегда таким был.
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Перед третьим периодом выбирал, какой матч смотреть. Рассудил, что у поляков и французов еще есть хоть какая-то интрига. Мой худший выбор за день.

Переключился на этот матч секунд за пять до шестого гола австрийцев.
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Канадцам чуть меньше бухать надо накануне игр.
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В перерыве перед третьим периодом канадцы начали делать ставки на тотализаторе на счет 7:6. Вот и все объяснение.
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Постановка а не матч
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Когда Канада проиграла британцам третий период, я думал, что "кленовым" было просто #####. Но сейчас...
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Договорняк
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Канада, США, Швеция, Финляндия, Россия(в варианте "допустили")), Чехия, Швейцария, Германия - одна лига)))
Все остальные в пердив !!! И пердив люто раскручивать , даже круче вышки))) Финал пердива дает двум сборным сменить последние две команды вышки.
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Хренасе...
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Канадцы пивка в бутылки налили? Да не, виски)
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