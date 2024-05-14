Австрия отыгралась с 1:6 у Канады на ЧМ, выиграв 3-й период 5:0 и уступив в овертайме
Австрия сравняла счет в игре с Канадой, проигрывая 1:5 до 3-го периода.
Австрийцы уступили сборной Канаде (6:7 ОТ) в матче группового этапа ЧМ-2024.
Сборная Австрии уступала 1:6 по итогам двух периодов и смогла отыграться, выиграв третью двадцатиминутку со счетом 5:0.
Далее австрийцам предстоит сыграть со сборной Финляндии, Канада встретится с командой Норвегии.
Но вообще австрийцы радуют: отгрузили Швейцарии 5, Канаде 6. Кто там следующий на очереди?
Переключился на этот матч секунд за пять до шестого гола австрийцев.
Все остальные в пердив !!! И пердив люто раскручивать , даже круче вышки))) Финал пердива дает двум сборным сменить последние две команды вышки.