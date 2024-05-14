Австрия отыгралась с 1:6 у Канады на ЧМ, выиграв 3-й период 5:0 и уступив в овертайме

Австрия сравняла счет в игре с Канадой, проигрывая 1:5 до 3-го периода.

Австрийцы уступили сборной (6:7 ОТ) в матче группового этапа ЧМ-2024.

уступала 1:6 по итогам двух периодов и смогла отыграться, выиграв третью двадцатиминутку со счетом 5:0.

Далее австрийцам предстоит сыграть со сборной Финляндии, Канада встретится с командой Норвегии.