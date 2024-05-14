Третьяк о студенческом хоккее: «Путин ставит задачу вовлечь не менее 70% россиян в занятия спортом. Регионам нужно еще больше льда, Москва – не исключение»
Владислав Третьяк высказался касательно популяризации студенческого хоккея.
Президент ФХР посетил матч студенческой лиги между командами МГУ и РГСУ.
«Владимир Владимирович Путин ставит задачу вовлечь не менее 70 процентов жителей нашей страны в занятия физической культурой и спортом. В хоккейной отрасли один из главных резервов роста – именно студенты.
В работе по популяризации нашего вида спорта самый большой потенциал – как раз у молодой аудитории.
Важно продвигать любовь к хоккею и здоровые ценности именно среди новых поколений, среди учащихся колледжей и вузов. Именно там – активные, неравнодушные люди, которыми будет пополняться большая хоккейная семья.
Один из ключевых факторов развития – инфраструктура.
Сейчас студенты могут играть и тренироваться на катках такого качества, о которых во времена моей игровой карьеры могла только мечтать сборная Советского Союза.
Но нашим хоккейным регионам нужно еще больше льда, и Москва – не исключение. Мы уделили особое внимание обсуждению этого вопроса. Есть интересные проекты и задумки.
Совместными усилиями ФХР, студенческих хоккейных федераций и вузов можно сделать огромный шаг вперед в деле возведения новой инфраструктуры. Увеличение количества крытых площадок повысит доступность нашего вида спорта для учащихся вузов.
Я сам спортсмен и знаю, как в молодом возрасте вдохновляет личное внимание кумиров, именитых звезд.
Поэтому мы всегда с удовольствием поддерживаем различные соревнования, привлекаем легендарных игроков к посещению матчей и общению с хоккеистами-студентами.
Конечно, этим дело не ограничивается – оказываем помощь в самых разных аспектах спортивной подготовки, проведения тренировок и турниров, внедрения интересных методик и инноваций.
Федерация осознает важность развития студенческого спорта и будет расширять свою работу в этом направлении», – сказал Владислав Третьяк.