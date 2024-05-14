Третьяк о студенческом хоккее: «Путин ставит задачу вовлечь не менее 70% россиян в занятия спортом. Регионам нужно еще больше льда, Москва – не исключение»

Теги ФХР Владислав Третьяк Владимир Путин КХЛ любительский хоккей Политика Студенческая хоккейная лига Хоккей

Владислав Третьяк высказался касательно популяризации студенческого хоккея.

Президент ФХР посетил матч студенческой лиги между командами МГУ и РГСУ.

«Владимир Владимирович Путин ставит задачу вовлечь не менее 70 процентов жителей нашей страны в занятия физической культурой и спортом. В хоккейной отрасли один из главных резервов роста – именно студенты.

В работе по популяризации нашего вида спорта самый большой потенциал – как раз у молодой аудитории.

Важно продвигать любовь к хоккею и здоровые ценности именно среди новых поколений, среди учащихся колледжей и вузов. Именно там – активные, неравнодушные люди, которыми будет пополняться большая хоккейная семья.
 
Один из ключевых факторов развития – инфраструктура.

Сейчас студенты могут играть и тренироваться на катках такого качества, о которых во времена моей игровой карьеры могла только мечтать сборная Советского Союза.

Но нашим хоккейным регионам нужно еще больше льда, и Москва – не исключение. Мы уделили особое внимание обсуждению этого вопроса. Есть интересные проекты и задумки.

Совместными усилиями ФХР, студенческих хоккейных федераций и вузов можно сделать огромный шаг вперед в деле возведения новой инфраструктуры. Увеличение количества крытых площадок повысит доступность нашего вида спорта для учащихся вузов.
 
Я сам спортсмен и знаю, как в молодом возрасте вдохновляет личное внимание кумиров, именитых звезд.

Поэтому мы всегда с удовольствием поддерживаем различные соревнования, привлекаем легендарных игроков к посещению матчей и общению с хоккеистами-студентами.

Конечно, этим дело не ограничивается – оказываем помощь в самых разных аспектах спортивной подготовки, проведения тренировок и турниров, внедрения интересных методик и инноваций.

Федерация осознает важность развития студенческого спорта и будет расширять свою работу в этом направлении», – сказал Владислав Третьяк.

13 комментариев
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Ответ pit4er
Даа, лёд – это именно то, что нужно регионам, особенно затопленным
Отлично. Спасибо за идею. Необходимо задержать воду и дождаться зимы⛸️
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Даа, лёд – это именно то, что нужно регионам, особенно затопленным
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Вместо храмов?
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Он уже и так вовлек огромное кол-во мужского населения в свой спорт. Кровавый
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Интересно, у него хоть одно высказывание, есть без упоминания Путина?
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Того, кто не будет вовлечен в спорт, причислят к иноагентам
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Все понятно. «Путин ставит задачу»-знак 100% ###### (провала)! 24 года статистики.
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Кроме строительства котков у них в голове ничего нет. Тупо распилить. Что и требовалось доказать.
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Ответ Мечел70
Вместо храмов?
Попахивает оскорблением чувств
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Ну наконец-то. А то я очень долго не слышал мантру Третьяк-катки…
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А 30% спорт не нужен - они на фронте будут.
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Чего-чего, а льда в стране всегда было навалом.
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Теперь будут ходить по квартирам, проверять… могут и горячую отключить за незанятием спортом, а то и в горячие точки отправить… план у них .. понимаешь
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