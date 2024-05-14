Разин про главного арбитра КХЛ Анисимова: «У нас дружба-жвачка теперь. Рад, что нашли общий язык. Я со многими судьями хорошо общаюсь»

Андрей Разин ответил на вопрос про взаимоотношения с главным арбитром КХЛ.

Андрей Разин был признан лучшим тренером сезона КХЛ. Награду специалисту вручил главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.

– Как так получилось, что вы не схватили ни одного штрафа за критику судейства?

– Судьи хорошо отработали этот сезон. Понятно, что все ошибаются, но это нормально. В этом году обошлось без каких‑то крупных скандалов.

– Вы похоже примирились с Анисимовым.

– Да, теперь у нас дружба‑жвачка. Рад, что мы пообщались и еще пообщаемся. Рад, что нашли общий язык.

Я на самом деле со многими судьями хорошо общаюсь. И вот теперь с главным арбитром, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.