Задоров о дисквалификации Соуси за атаку Макдэвида: «НХЛ защищает инвестиции. Общественное мнение создает трудности, и люди могут принимать спорные решения»

Никита Задоров считает, что НХЛ защищает звездных игроков.

Российский хоккеист « » поделился мнением относительно дисквалификации партнера по команде Карсона Соуси за удар капитану « » клюшкой в лицо.

Инцидент произошел после финальной серии в третьей игре серии второго раунда Кубка Стэнли между «Эдмонтоном» и «Ванкувером» (3:4, 1-2).

За воротами «Кэнакс» повздорили Соуси и Макдэвид. Задоров подъехал к Макдэвиду сзади и толкнул его в спину, после чего канадец удержался на коньках. Но почти одновременно с этим Соуси нанес ему удар клюшкой в лицо.

Задоров был оштрафован на пять тысяч долларов за этот удар.

«Социальные сети и общественное мнение создают [принятие] трудных решений для конкретных людей, и они могут принимать спорные решения.

Вот так я оцениваю это. Они защищают свои инвестиции», – сказал защитник «Кэнакс» .