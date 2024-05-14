Задоров о дисквалификации Соуси за атаку Макдэвида: «НХЛ защищает инвестиции. Общественное мнение создает трудности, и люди могут принимать спорные решения»

Теги Кубок Стэнли Ванкувер Эдмонтон видео НХЛ Никита Задоров Коннор Макдэвид Карсон Соуси Хоккей

Никита Задоров считает, что НХЛ защищает звездных игроков.

Российский хоккеист «Ванкувера» поделился мнением относительно дисквалификации партнера по команде Карсона Соуси за удар капитану «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду клюшкой в лицо.

Инцидент произошел после финальной серии в третьей игре серии второго раунда Кубка Стэнли между «Эдмонтоном» и «Ванкувером» (3:4, 1-2).

За воротами «Кэнакс» повздорили Соуси и Макдэвид. Задоров подъехал к Макдэвиду сзади и толкнул его в спину, после чего канадец удержался на коньках. Но почти одновременно с этим Соуси нанес ему удар клюшкой в лицо.

Задоров был оштрафован на пять тысяч долларов за этот удар.

«Социальные сети и общественное мнение создают [принятие] трудных решений для конкретных людей, и они могут принимать спорные решения.

Вот так я оцениваю это. Они защищают свои инвестиции», – сказал защитник «Кэнакс» Никита Задоров.

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17 комментариев
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Наказали всех, кроме Макдэвида, А он некисло так клюшкой рубанул, провокатор
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Все верно, но Задоров не меньше заслуживал дисквалификации, нежели Суоси, а то и больше. Ударом сзади подставил товарища в банальной стычке.
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И все правильно делают. Сколько талантов сгинуло в дуболомной лиге 90-х.
Уникумы типа мака появляются исключительно редко и их надо беречь на всех уровнях. Сколько талантливых спортсменов во всех видах спорта просто даже не дошли до проф уровня из-за того, что их тупо выбили, переломав бревнами.
Конкретно по этой ситуации вопросы конечно есть, но с тезисом Задора не согласен.
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да лан, всё правильно сказал. Но тут варианты, либо уж коль уж ты часть этого игрового мира, то надо подстраиваться под его правила, либо искать красивые способы эти правила обходить. А так, конечно, будут Макдэвидов и им подобных защищать
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у Лиги нет других вариантов, без энфорсеров защищать таких как Коннор некому и их будут пытаться выключать из игры грязными приемами, Лига должна показать что она защищает таких игроков не хуже
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Подленький приемчик, но от человека, нападающего со спины, другого ожидать не стоит. Такая же дубина давным-давно похожим приемом поломала Гретцки. Люди ходят смотреть на МакДэвида, а не на Задорова или Соуси, поэтому неудивительно, что лига его защищает.
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Да таких стычек что во время игры что после...
Если каждого за такое дисквалить и штрафить на пятак... 😁😀
Ну такое..
А у них так же? Если в течении 14 дней оплата штрафа, то дисконт 50%😄😆😂
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Зрители хотят видеть больше Макдевида и его игру, а не Суонси, поэтому и создают соответствующее общественное мнение и что там ещё дальше Задоров сказал...
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Кому как не Никитосу знать про силу общественного мнения
Один раз аж пришлось комментарии в инстаграме закрывать))))
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Если честно то не понятно за что Сауси дискву дали. Он то явно неумышленно ударил МакДи по лицу. Как раз в следствии толчка Зэдорова Коннорок упал и попал под тычок.
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Чтобы таких разговоров не было, нужно стремиться к тому, чтобы грубость пресекалась во всех случаях, а не выборочно, когда дело касается звезд.
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Соус первым заехал клюшкой в лицо МакДэвиду, и только после этого МакДи ударил Соуса по ногам. Просмотрите внимательно весь эпизод.
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Ответ seka@
Наказали всех, кроме Макдэвида, А он некисло так клюшкой рубанул, провокатор
что он рубанул?задорова надо было ещё дисквалификацировать
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