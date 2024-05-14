Задоров о дисквалификации Соуси за атаку Макдэвида: «НХЛ защищает инвестиции. Общественное мнение создает трудности, и люди могут принимать спорные решения»
Никита Задоров считает, что НХЛ защищает звездных игроков.
Российский хоккеист «Ванкувера» поделился мнением относительно дисквалификации партнера по команде Карсона Соуси за удар капитану «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду клюшкой в лицо.
Инцидент произошел после финальной серии в третьей игре серии второго раунда Кубка Стэнли между «Эдмонтоном» и «Ванкувером» (3:4, 1-2).
За воротами «Кэнакс» повздорили Соуси и Макдэвид. Задоров подъехал к Макдэвиду сзади и толкнул его в спину, после чего канадец удержался на коньках. Но почти одновременно с этим Соуси нанес ему удар клюшкой в лицо.
Задоров был оштрафован на пять тысяч долларов за этот удар.
«Социальные сети и общественное мнение создают [принятие] трудных решений для конкретных людей, и они могут принимать спорные решения.
Вот так я оцениваю это. Они защищают свои инвестиции», – сказал защитник «Кэнакс» Никита Задоров.
Уникумы типа мака появляются исключительно редко и их надо беречь на всех уровнях. Сколько талантливых спортсменов во всех видах спорта просто даже не дошли до проф уровня из-за того, что их тупо выбили, переломав бревнами.
Конкретно по этой ситуации вопросы конечно есть, но с тезисом Задора не согласен.
Если каждого за такое дисквалить и штрафить на пятак... 😁😀
Ну такое..
А у них так же? Если в течении 14 дней оплата штрафа, то дисконт 50%😄😆😂
Один раз аж пришлось комментарии в инстаграме закрывать))))