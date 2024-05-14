Бэкстрем опроверг слухи, что не был травмирован, а конфликтовал с Карбери: «В этом нет никакой правды»

Теги травмы Вашингтон НХЛ Ларс Никлас Бэкстрем Спенсер Карбери Хоккей

Никлас Бэкстрем опроверг информацию о напряженности с тренером Спенсером Карбери.

Напомним, что в ноябре 2023 года шведский нападающий «Вашингтона» после восьми матчей в сезоне принял решение приостановить карьеру из-за травм.

В шведском шоу Radiosporten Hockey распространили данные о том, что Никлас Бэкстрем якобы покинул расположение «Кэпиталс» не из-за травмы, а из-за конфликта с главным тренером команды Спенсером Карбери.

«Это неправда. В этом нет никакой правды», – прокомментировал ситуацию хоккеист.

В нынешнем сезоне «Вашингтон» вышел в розыгрыш Кубка Стэнли при Карбери, но уступил «Рейнджерс» (0-4 в серии) в первом раунде.

2 комментария
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Другого он и не мог сказать. Но без совместного барбекю слух не опровергнуть.
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Ответ Кино Музыка
Другого он и не мог сказать. Но без совместного барбекю слух не опровергнуть.
Бэкстрем конечно сдал и не уровень НХЛ по сути после 2021 года. Однако дилетант карбери мог повыпендриваться запросто
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