Бэкстрем опроверг слухи, что не был травмирован, а конфликтовал с Карбери: «В этом нет никакой правды»
Никлас Бэкстрем опроверг информацию о напряженности с тренером Спенсером Карбери.
Напомним, что в ноябре 2023 года шведский нападающий «Вашингтона» после восьми матчей в сезоне принял решение приостановить карьеру из-за травм.
В шведском шоу Radiosporten Hockey распространили данные о том, что Никлас Бэкстрем якобы покинул расположение «Кэпиталс» не из-за травмы, а из-за конфликта с главным тренером команды Спенсером Карбери.
«Это неправда. В этом нет никакой правды», – прокомментировал ситуацию хоккеист.
В нынешнем сезоне «Вашингтон» вышел в розыгрыш Кубка Стэнли при Карбери, но уступил «Рейнджерс» (0-4 в серии) в первом раунде.