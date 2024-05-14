Бэкстрем опроверг слухи, что не был травмирован, а конфликтовал с Карбери: «В этом нет никакой правды»

Никлас Бэкстрем опроверг информацию о напряженности с тренером Спенсером Карбери.

Напомним, что в ноябре 2023 года шведский нападающий « » после восьми матчей в сезоне принял решение приостановить карьеру из-за травм.

В шведском шоу Radiosporten Hockey распространили данные о том, что Никлас Бэкстрем якобы покинул расположение «Кэпиталс» не из-за травмы, а из-за конфликта с главным тренером команды .

«Это неправда. В этом нет никакой правды», – прокомментировал ситуацию хоккеист.

В нынешнем сезоне «Вашингтон» вышел в розыгрыш Кубка Стэнли при Карбери, но уступил «Рейнджерс» (0-4 в серии) в первом раунде.