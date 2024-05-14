У Латвии 10 побед в 11 последних играх ЧМ. Единственное поражение – от канадцев в полуфинале 2023-го

Сборная Латвии выиграла 10 из 11 последних игр на чемпионатах мира.

обыграла команду (2:0) в матче группового этапа ЧМ-2024.

Таким образом, сборная Латвии выиграла 10 из 11 последних матчей на чемпионатах мира: 3 игры подряд на ЧМ-2024 и 7 матчей в прошлом году, в том числе со сборной США (4:3 ОТ) в игре за 3-е место ЧМ-2023.

Единственное поражение на этом отрезке – от сборной (2:4) в полуфинале чемпионата мира в прошлом году.

Плющев о ЧМ: «Некоторые сборные подтянуты не по мастерству, а по политическим моментам. Ну какие поляки хоккеисты? Смешные ребята. И прибалтийские республики – такие же»