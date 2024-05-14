У Латвии 10 побед в 11 последних играх ЧМ. Единственное поражение – от канадцев в полуфинале 2023-го

Теги Сборная Канады по хоккею с шайбой Сборная США по хоккею Сборная Казахстана по хоккею Сборная Латвии по хоккею ЧМ по хоккею Хоккей

Сборная Латвии выиграла 10 из 11 последних игр на чемпионатах мира.

Сборная Латвии обыграла команду Казахстана (2:0) в матче группового этапа ЧМ-2024. 

Таким образом, сборная Латвии выиграла 10 из 11 последних матчей на чемпионатах мира: 3 игры подряд на ЧМ-2024 и 7 матчей в прошлом году, в том числе со сборной США (4:3 ОТ) в игре за 3-е место ЧМ-2023. 

Единственное поражение на этом отрезке – от сборной Канады (2:4) в полуфинале чемпионата мира в прошлом году. 

Плющев о ЧМ: «Некоторые сборные подтянуты не по мастерству, а по политическим моментам. Ну какие поляки хоккеисты? Смешные ребята. И прибалтийские республики – такие же»

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1 комментарий
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Ну теперь немцы, словаки , шведы и США. Прогулочка закончилась.
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