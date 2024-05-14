Бедард забил в третьем матче подряд на ЧМ-2024. 18-летний Коннор и 20-летний Капанен – лучшие снайперы турнира с 5 голами

Теги Чикаго Сборная Канады по хоккею с шайбой Сборная Финляндии по хоккею НХЛ Сборная Австрии по хоккею ЧМ по хоккею Коннор Бедард Оливер Капанен Хоккей

Коннор Бедард продлил голевую серию на ЧМ-2024.

Нападающий сборной Канады забросил шайбу в ворота команды Австрии (6:1, второй период) в игре ЧМ-2024.

18-летний форвард забил во втором периоде, продлив голевую серию до трех игр на турнире.

Ранее канадец сделал по дублю в матчах с командами Великобритании и Дании.

Таким образом, Коннор Бедард забил 5 голов и набрал 6 (5+1) очков на чемпионате.

В гонке лучших снайперов турнира Бедард догнал 20-летнего форварда сборной Финляндии Оливера Капанена, у которого также 5 шайб в активе (хет-трик в игре с Великобританией, дубль – против Норвегии).

11 комментариев
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Говорил много раз и ещё раз повторю. Чтобы стать супер звездой, не говоря уже о некстване, Бедарду нужно прибавить в скорости, силе, настырности. А то пока всё делает немного медленно, его легко валят на лёд, у бортов прижимают. Надеюсь, с возрастом всё придёт.
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Ответ Иван Иванов
Величайший! Просто некстванище!
Торопитесь😬сколько их было то😄😄😄 Ни один даже не приблизился
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Величайший! Просто некстванище!
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Страшно представить, что будет творить Чикаго через 5 лет 😱😱💀💀
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Заголовок кривой. Нет такого хоккеиста здесь по фамилии Коннор 🤷 или тогда всех по имени называйте
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Там братан на подходе. Ждём дуэт в сборной!
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Кстати Капанен хорош,теперь понимаю зачем он Пингвинам которые его заполучили в сделке по Генцелю.
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Если честно то на мой взгляд лучший на ЧМ сейчас это Гудачек или Даугавиньш
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