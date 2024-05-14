Бедард забил в третьем матче подряд на ЧМ-2024. 18-летний Коннор и 20-летний Капанен – лучшие снайперы турнира с 5 голами

Коннор Бедард продлил голевую серию на ЧМ-2024.

Нападающий забросил шайбу в ворота команды (6:1, второй период) в игре ЧМ-2024.

18-летний форвард забил во втором периоде, продлив голевую серию до трех игр на турнире.

Ранее канадец сделал по дублю в матчах с командами Великобритании и Дании.

Таким образом, забил 5 голов и набрал 6 (5+1) очков на чемпионате.

В гонке лучших снайперов турнира Бедард догнал 20-летнего форварда сборной Финляндии Оливера Капанена, у которого также 5 шайб в активе (хет-трик в игре с Великобританией, дубль – против Норвегии).