Владимир Плющев: «Не помню, чтобы КХЛ подчинялась ФХР. Да, согласовывали. А нельзя не согласовывать – есть интересы сборной. Но никто никому не диктует»

Владимир Плющев поделился мнением о возможной независимости КХЛ от ФХР.

« в принципе никогда не была структурной частью . У них были, грубо говоря, согласовательные отношения.

КХЛ никогда напрямую не подчинялась ФХР, ФХР никогда напрямую не подчинялась КХЛ.

У них разный интерес и разные позиции в этом плане. ФХР в соответствии со своим уставом отвечает за развитие хоккея на всей территории Российской Федерации.

КХЛ – это коммерческая структура, которая отвечает за клубный хоккей на высшем уровне.

Я не помню, чтобы КХЛ напрямую подчинялась ФХР. Да, они согласовывали. А не согласовывать нельзя, потому что есть интересы сборной.

Многие игроки в Континентальной лиге входят в расширенные или не расширенные составы сборных команд.

В общем-то это самостоятельные организации, которые между собой только договариваются о каких-то вопросах, но ни в коем случае никто никому не диктует», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.