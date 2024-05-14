Владимир Плющев: «Не помню, чтобы КХЛ подчинялась ФХР. Да, согласовывали. А нельзя не согласовывать – есть интересы сборной. Но никто никому не диктует»

Теги ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Владимир Плющев КХЛ Хоккей

Владимир Плющев поделился мнением о возможной независимости КХЛ от ФХР.

«КХЛ в принципе никогда не была структурной частью ФХР. У них были, грубо говоря, согласовательные отношения.

КХЛ никогда напрямую не подчинялась ФХР, ФХР никогда напрямую не подчинялась КХЛ.

У них разный интерес и разные позиции в этом плане. ФХР в соответствии со своим уставом отвечает за развитие хоккея на всей территории Российской Федерации.

КХЛ – это коммерческая структура, которая отвечает за клубный хоккей на высшем уровне.

Я не помню, чтобы КХЛ напрямую подчинялась ФХР. Да, они согласовывали. А не согласовывать нельзя, потому что есть интересы сборной.

Многие игроки в Континентальной лиге входят в расширенные или не расширенные составы сборных команд.

В общем-то это самостоятельные организации, которые между собой только договариваются о каких-то вопросах, но ни в коем случае никто никому не диктует», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

3 комментария
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Да ладно!!!
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Идеальный вариант - КХЛ и клубы отдельно, а ФХР и сборная отдельно.
Регулярка 80 матчей, и плей-офф до конца мая. Сборная формируется из игроков, вылетевших из первого раунда плей-офф, или в плей-офф не пропавших.
Но в России так не получится, ибо "сборная - главная команда страны, а СКА - базовый клуб", ну и Ротан это "лучший тренер вселенной".
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Да какие интересы сборной? Ну кому оно надо останавливать чемпионат что бы провести нахрен никому не нужный Евротур? Ну давно бы сделали евротур для молодежи до 21 года. И было бы это в разы полезней и интересней. И возили бы не только в Москву и Питер, а по всем хоккейным городам. А КХЛ пусть играет сама. Не нужно сборной три недели сборов. Потому что на сборах сидит одна команда, а на ЧМ едет другая, из нхловцев. И один хрен,за три дня до начала приезжают канадцы и насилуют всех своими 5-7 сборными. Вся работа ФХР это просто симуляция бурной деятельности.
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