Владимир Плющев: «Не помню, чтобы КХЛ подчинялась ФХР. Да, согласовывали. А нельзя не согласовывать – есть интересы сборной. Но никто никому не диктует»
Владимир Плющев поделился мнением о возможной независимости КХЛ от ФХР.
«КХЛ в принципе никогда не была структурной частью ФХР. У них были, грубо говоря, согласовательные отношения.
КХЛ никогда напрямую не подчинялась ФХР, ФХР никогда напрямую не подчинялась КХЛ.
У них разный интерес и разные позиции в этом плане. ФХР в соответствии со своим уставом отвечает за развитие хоккея на всей территории Российской Федерации.
КХЛ – это коммерческая структура, которая отвечает за клубный хоккей на высшем уровне.
Я не помню, чтобы КХЛ напрямую подчинялась ФХР. Да, они согласовывали. А не согласовывать нельзя, потому что есть интересы сборной.
Многие игроки в Континентальной лиге входят в расширенные или не расширенные составы сборных команд.
В общем-то это самостоятельные организации, которые между собой только договариваются о каких-то вопросах, но ни в коем случае никто никому не диктует», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Регулярка 80 матчей, и плей-офф до конца мая. Сборная формируется из игроков, вылетевших из первого раунда плей-офф, или в плей-офф не пропавших.
Но в России так не получится, ибо "сборная - главная команда страны, а СКА - базовый клуб", ну и Ротан это "лучший тренер вселенной".