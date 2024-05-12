Флорида – Бостон где смотреть пятый матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 15 мая
В среду, 15 мая, сыграют Флорида и Бостон в пятом матче 2-го раунда Кубка Стэнли.
- Игра пройдет на стадионе «FLA Live Arena».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Флорида – Бостон
- Начало матча запланировано на 02:00 по московскому времени.
Последние матчи Флорида
Последние матчи Бостон
- Бостон – Флорида : 2 – 3
- Бостон – Флорида : 2 – 6
- Флорида – Бостон : 6 – 1
- Флорида – Бостон : 1 – 5
- Бостон – Торонто : 2 – 1
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