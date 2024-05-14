Валерий Каменский: «В НХЛ тенденция брать игроков из студенческого хоккея. У нас это немного утеряно. Нужно подтягивать на государственном уровне – каждый вуз должен иметь каток»

Теги НХЛ Валерий Каменский КХЛ любительский хоккей Студенческая хоккейная лига Хоккей

Валерий Каменский заявил о важности развития студенческого хоккея в России.

– На Кубке будущего блеснула сборная Студенческой лиги, но ее тренер сказал, что им, по большому счету, не с кем играть. Может, есть шанс их протащить и играть со сборной Ночной хоккейной лиги?

– Мы должны развивать студенческий хоккей. Есть мысль сделать большой дивизион в Ночной хоккейной лиге из студенческих команд. Они есть, проводят матчи, но их мало.

Ребята заканчивают, а дальше им идти некуда. В Северной Америке студенческий хоккей – это та ступенька, после которой ты можешь в 21-22 года раскрыться и играть в НХЛ. Это у нас немного утеряно.

Такое есть, но нужно больше развивать. Единственное, каждый вуз должен иметь свой каток, инфраструктуру, где будет создаваться команда.

Те ребята, которые заканчивают школы и играют в хоккей, могут идти в вузы, получать образование, а также пробовать себя в профессиональном хоккее. Этот пласт нужно развивать.

В НХЛ сейчас вообще тенденция больше брать игроков из студенческого хоккея. Ребята уже готовые, приходят и спокойно играют.

Студенческий хоккей нужно, наверное, и на государственном уровне подтягивать. Нужно, чтобы вузы строили свои стадионы. И тогда народ будет ходить.

Что студентам делать? Болеть за свою команду – это же очень интересно. Будут полные трибуны, будет бум.

В Северной Америке на американский футбол по 100 тысяч человек ходит, хоккей и баскетбол – заполнены трибуны, – сказал олимпийский чемпион Валерий Каменский.

12 комментариев
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Каменский давно не был в Вузах России, в спортивных в частности. Если бы хоть раз туда заглянул, то понял, что его идеи обычная утопия.
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Какой каток? У некоторых то и зала нет
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Стране не хватает врачей, педагогов, инженеров и т.д, у институтов и университетов задача готовить таких специалистов, а не хоккеистами заниматься
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"каждый вуз должен иметь каток" - чур-чур, это ж и Третьяк может прочитать, он же просто и лектории заморозит для того, ему пофиг.
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Нужно еще сделать чтобы спортсменов брали сразу на бюджет. как в США
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Вот пускай американские ПТУ и развивают спортсменов, на здоровье
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Я построил бы каток, но сижу здесь без порток.
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Тут, как говорят сантехники, всю систему менять надо.
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именно так! надо больше катков! зрители заждались, на играх студенческих команд ВУЗов по баскетболу, волейболу, гандболу не протолкнуться! Хотя подождите...
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Ответ Melnikov1968
Каменский давно не был в Вузах России, в спортивных в частности. Если бы хоть раз туда заглянул, то понял, что его идеи обычная утопия.
пилить бюджетные деньги - совсем не утопия. Зрители тут только помеха, на самом деле.
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Ответ sergey2022
Стране не хватает врачей, педагогов, инженеров и т.д, у институтов и университетов задача готовить таких специалистов, а не хоккеистами заниматься
Не хоккеистами, а катками.
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