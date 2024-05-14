Валерий Каменский: «В НХЛ тенденция брать игроков из студенческого хоккея. У нас это немного утеряно. Нужно подтягивать на государственном уровне – каждый вуз должен иметь каток»

Валерий Каменский заявил о важности развития студенческого хоккея в России.

– На Кубке будущего блеснула сборная Студенческой лиги, но ее тренер сказал, что им, по большому счету, не с кем играть. Может, есть шанс их протащить и играть со сборной Ночной хоккейной лиги?

– Мы должны развивать студенческий хоккей. Есть мысль сделать большой дивизион в Ночной хоккейной лиге из студенческих команд. Они есть, проводят матчи, но их мало.

Ребята заканчивают, а дальше им идти некуда. В Северной Америке студенческий хоккей – это та ступенька, после которой ты можешь в 21-22 года раскрыться и играть в . Это у нас немного утеряно.

Такое есть, но нужно больше развивать. Единственное, каждый вуз должен иметь свой каток, инфраструктуру, где будет создаваться команда.

Те ребята, которые заканчивают школы и играют в хоккей, могут идти в вузы, получать образование, а также пробовать себя в профессиональном хоккее. Этот пласт нужно развивать.

В НХЛ сейчас вообще тенденция больше брать игроков из студенческого хоккея. Ребята уже готовые, приходят и спокойно играют.

Студенческий хоккей нужно, наверное, и на государственном уровне подтягивать. Нужно, чтобы вузы строили свои стадионы. И тогда народ будет ходить.

Что студентам делать? Болеть за свою команду – это же очень интересно. Будут полные трибуны, будет бум.

В Северной Америке на американский футбол по 100 тысяч человек ходит, хоккей и баскетбол – заполнены трибуны, – сказал олимпийский чемпион .