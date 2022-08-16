Козлов о молодежи: «В наше время надо было доказать тренеру, и он поставит. А сейчас: «Дайте время, и я покажу себя». Метод, при котором я рос, больше симпатизирует»

высказал точку зрения касательно отношения к молодым хоккеистам.

– Вы согласны с мнением, что сейчас молодежи дают больше преференций, чем в ваши годы, когда была бешеная конкуренция с опытными игроками?

– Просто в наше время тебе сначала надо было доказать тренеру, и потом он поставит. А сейчас: «Дайте мне время, и я покажу себя».

– Какой подход вам ближе?

– Просто я вырос при одних условиях, сегодня – другие. Метод, при котором я рос, мне больше симпатизирует.

– Какое у вас отношение к лимитчикам? Это помогает развивать молодежь?

– Если молодежь талантливая, и она сразу может войти в состав, то это, конечно, хорошо.

– Получается, что тренер вынужден по регламенту ставить лимитчика, он дает ему 5-10 минут игрового времени, а на следующий год игрок уже не подходит под этот статус, выпадает из состава, и никакого развития нет.

– Тогда получится, что будут играть только опытные, и вообще молодежь не будет расти.

– Но вы же выросли без лимита.

– Тогда были другие времена. Раньше в хоккей играло не так много детей, как сейчас, – сказал главный тренер .