Лос-Анджелес – Эдмонтон: прогноз на третий матч 27 апреля 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (0), ТБ 6

Счет в серии 1 – 1 (4 : 7, 4 : 3 ОТ)

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После первого матча хоккеисты «Эдмонтон Ойлерз», видимо, почивали на лаврах. Была одержана победа с большим преимуществом. Две пропущенные шайбы в конце матча их нисколько не смутили. Но они стали своеобразным приветом на вторую игру. На четвертой минуте ошибка хозяев в своей зоне привела к точному броску в девятку Адриана Кемпе, а в середине периода шведский нападающий оформил дубль. Ассистировал ему в обоих случаях Анже Копитар, который в этом поединке повторил рекорд франшизы по матчам плей-офф. Теперь по 94 игры у него и Люка Робитайла. Три броска в створ — два гола. Отличная эффективность. Хозяевам все же в конце двадцатиминутки удалось сократить отставание в счете, точный бросок удался Бретту Кулаку, но буквально тут же Дрю Даути вновь заставил капитулировать голкипера хозяев Стюарта Скиннера. Было очевидно, что «нефтяники» пойдут вперед во втором периоде. Давление дало плоды. Сначала первую шайбу в плей-офф в своей карьере забросил Дилан Холлоуэй, а затем Зак Хайман в большинстве сравнял счет. В третьем периоде команды довольно быстро обменялись голами, и встреча перетекла в овертайм. «Лос-Анджелес» все время вел в счете и, видимо, справедливо, что «короли» забросили победный гол, автором которого стал Копитар. А что же Макдэвид? У него лишь одна голевая передача в том самом большинстве, и это многое объясняет. Теперь калифорнийцам важно не повторить ошибок прошглых лет. Коэффициенты букмекеров на третий матч серии.

победа «Лос-Анджелес Кингз» — от 2,60 (Pari) до 2,81 (Olimpbet)

победа «Эдмонтон Ойлерз» — от 2,23 (BetBoom) до 2,28 (Olimpbet)

Где смотреть третий матч Лос-Анджелес – Эдмонтон

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