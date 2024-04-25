Вашингтон – Рейнджерс: прогноз на третий матч 27 апреля 2024, НХЛ, плей-офф

Теги Рейнджерс Вашингтон Кубок Стэнли НХЛ Ставки на спорт Ставки на хоккей Хоккей

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+1), ТМ 5,5

Счет в серии 0 – 2 (1 : 4, 3 : 4)

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Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» и их капитан Александр Овечкин обещали дать бой «Рейнджерс» во втором матче в Нью-Йорке. Так оно и получилось. Сложилось впечатление, что гости вышли более заряженными на борьбу. «Кэпиталз» сразу включили высокие скорости, что привело к заброшенной шайбе Коннора Макмайкла. «Рейнджерс» отреагировали почти сразу, счет сравнял Винсент Трочек. Он же ассистировал Мике Зибанежаду, который вывел хозяев вперед после удаление Николя Обе-Кюбеля. Главные события развернулись во втором периоде. Дилан Строум сумел забросить в ворота Игоря Шестеркина вторую шайбу. Но в середине игрового отрезка удаление Джона Карлсона позволило вновь «Рейнджерс» выйти вперед. Спустя четыре с половиной минуты состоялся эпизод, который долго обсуждали по окончанию матча. «Вашингтон» оказался в большинстве, но Александр Овечкин замешкался в средней зоне, позволил себя обокрасть, и «синерубашечники» разыграли великолепную комбинацию, в результате которой отличился защитник К’Андре Миллер. Гол в итоге стал победным, хотя гости в третьем периоде смогли сократить отставание в счете. Артемий Панарин на этот раз остался без результативных действий, а у Овечкина в двух матчах один бросок по воротам и показатель полезности «-1». Коэффициенты букмекеров на третий матч серии.

  • победа «Вашингтон Кэпиталз» — от 3,10 (Бетсити) до 3,47 (Olimpbet)
  • победа «Нью-Йорк Рейнджерс» — от 1,94 (Olimpbet) до 2,10 (Бетсити)

Где смотреть третий матч Вашингтон – Рейнджерс

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Вашингтон – Рейнджерс
Дата проведения
27 апреля, 02.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео
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