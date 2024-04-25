Ротенберг о сравнении Малкина и Демидова: «Я хорошо знаю Женю – мы с ним тренировались. Если посмотреть катание Ивана, то оно очень похоже»

Роман Ротенберг высказался о сравнении Евгения Малкина и Ивана Демидова.

В прошедшем сезоне нападающий Иван Демидов провел 30 матчей за СКА-1946 в Olimpbet Молодежной хоккейной лиге, набрав 60 (23+37) очков.

Форвард стал лучшим бомбардиром в плей-офф, отметившись 28 (11+17) баллами в 17 играх.

– Демидова в Канаде начинают сравнивать с Кучеровым, а вы сравнивали с Малкиным.

–Здесь я говорю про стили, про катание. Я просто Женю Малкина очень хорошо знаю. Мы с ним тренировались много вместе в свое время.

Если посмотреть, как катается Демидов, то оно очень похоже.

– За счет чего Женя Малкин такой отличный игрок?

– За счет игрового мышления, катания, мастерства. Все это есть и у Демидова, но надо еще работать, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.