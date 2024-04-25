Ротенберг о сравнении Малкина и Демидова: «Я хорошо знаю Женю – мы с ним тренировались. Если посмотреть катание Ивана, то оно очень похоже»

Теги СКА Евгений Малкин НХЛ КХЛ МХЛ СКА-1946 Роман Ротенберг Чемпионат.com Иван Демидов Хоккей

Роман Ротенберг высказался о сравнении Евгения Малкина и Ивана Демидова.

В прошедшем сезоне нападающий Иван Демидов провел 30 матчей за СКА-1946 в Olimpbet Молодежной хоккейной лиге, набрав 60 (23+37) очков.

Форвард стал лучшим бомбардиром в плей-офф, отметившись 28 (11+17) баллами в 17 играх.

– Демидова в Канаде начинают сравнивать с Кучеровым, а вы сравнивали с Малкиным.

–Здесь я говорю про стили, про катание. Я просто Женю Малкина очень хорошо знаю. Мы с ним тренировались много вместе в свое время.

Если посмотреть, как катается Демидов, то оно очень похоже.

– За счет чего Женя Малкин такой отличный игрок?

– За счет игрового мышления, катания, мастерства. Все это есть и у Демидова, но надо еще работать, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

12 комментариев
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Макдевид уже был, теперь Малкин на подходе?)
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Б**, ну просто всех знает и со всеми лучший друг и везде был, все свечки держал, с его подачи всё создавалось и везде он родоначальник и основоположник))
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С кем ты там тренировался? Уровень 3 звена юниорской зеленоградской Орбиты максимум... Живет в своём мире человек, а все боятся открыть ему глаза
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Остановите Землю я сойду ! Где это Малкин тренировался с Ротенбергом ? Бггг. А как сказано то - мы вместе тренировались бггг! Не меньше. Где Малкин с великолепным катанием , золотыми руками и головой и где Ротенберг.
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Ответ Sander Westerveld
С кем ты там тренировался? Уровень 3 звена юниорской зеленоградской Орбиты максимум... Живет в своём мире человек, а все боятся открыть ему глаза
Это вы сейчас Орбиту оскорбили. Там мальчишки из 3 звена 2008 года будут возить его , как небритого пацана.
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Кто нибудь уже скорую вызовит?
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Ответ КЕША
Это вы сейчас Орбиту оскорбили. Там мальчишки из 3 звена 2008 года будут возить его , как небритого пацана.
Да, наверное, вы правы. Просто помню орбиту 91 года, у меня там друг играл - 2 звена ещё более - менее, а дальше дуболомы. Вот Ромку на них и экстраполировал
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Ответ Danny Vigneault
Б**, ну просто всех знает и со всеми лучший друг и везде был, все свечки держал, с его подачи всё создавалось и везде он родоначальник и основоположник))
Ну разве что КХЛ не он придумал, а какой-то другой человек
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А Демидов разве играл сегодня? Я его вчера видела на костылях
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Рома, Рома проснись!!! Мама, мама я с Малкиным в хоккей играю. Ну спи, спи сынок!!!
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