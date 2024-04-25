Романов признан самым ценным игроком Кубка Харламова – форвард «СКА-1946» набрал 26 очков в 18 играх. Демидов стал лучшим бомбардиром плей-офф – 28 баллов

Владислав Романов назван самым ценным игроком плей-офф МХЛ.

«СКА-1946» выиграл Кубок Харламова, победив «Локо» со счетом 4-1 в финальной серии.

Самым ценным игроком плей-офф признан нападающий «СКА-1946» Владислав Романов. Он набрал 26 (9+17) очков в 18 матчах. Для форварда это второй Кубок Харламова.

Романов занял второе место в списке лучших бомбардиров Кубка Харламова. Первым стал форвард «СКА-1946» Иван Демидов, набравший 28 (11+17) баллов в 17 играх.