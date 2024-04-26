Ротенберг о чемпионстве молодежки СКА: «Это огромная работа всей системы. Каждый хоккеист, каждый тренер важен. Два критерия: результат и развитие игроков»

Роман Ротенберг высказался о победе «СКА-1946» в Кубке Харламова.

Клуб победил «Локо» со счетом 4-1 в финальной серии.

«Это второй кубок в истории клуба. Огромная работа всех в нашей системе: тренеров, игроков. Вот вы не поверите, [а это] колоссальная работа – координировать здесь все процессы. В « », из Красногорска, из «Юниора», Герман Михайлович Титов, который пришел оттуда. Игроки Лутфуллин, Сураев, – они же пришли, по сути, из другой команды. Но это одна система игры. Мы смогли это все объединить.

У нас были травмы, но тот хоккей, который ребята показали, – это то, что впечатляет. Они и сами удовольствие получают, столько голов. Это яркий, современный, зрелищный хоккей. На такой хоккей будут люди ходить, это 100%, всегда будут. Дети, хоккейные школы.

Это огромная работа всей системы. Каждый игрок важен, каждый тренер важен. Два критерия: результат и развитие игроков. Посмотрите, какими ребята были в начале сезона и какой у них уровень сейчас, когда они играли в финале Кубка Харламова. А в прошлом году играли в школе.

Это как из молодежного хоккея прыгнуть сразу во взрослый. Ребята сами себя сделали, плюс работа тренерского штаба.

Победили системную команду « » с сильными исполнителями и сильным тренерским штабом. Ярославль – хоккейный город, тем приятнее здесь победить», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.