Ротенберг о чемпионстве молодежки СКА: «Это огромная работа всей системы. Каждый хоккеист, каждый тренер важен. Два критерия: результат и развитие игроков»

Теги СКА КХЛ МХЛ Герман Титов СКА-1946 Локо Кубок Харламова Роман Ротенберг Чемпионат.com Хоккей

Роман Ротенберг высказался о победе «СКА-1946» в Кубке Харламова.

Клуб победил «Локо» со счетом 4-1 в финальной серии.

«Это второй кубок в истории клуба. Огромная работа всех в нашей системе: тренеров, игроков. Вот вы не поверите, [а это] колоссальная работа – координировать здесь все процессы. В «СКА-1946», из Красногорска, из «Юниора», Герман Михайлович Титов, который пришел оттуда. Игроки Лутфуллин, Сураев, – они же пришли, по сути, из другой команды. Но это одна система игры. Мы смогли это все объединить.

У нас были травмы, но тот хоккей, который ребята показали, – это то, что впечатляет. Они и сами удовольствие получают, столько голов. Это яркий, современный, зрелищный хоккей. На такой хоккей будут люди ходить, это 100%, всегда будут. Дети, хоккейные школы.

Это огромная работа всей системы. Каждый игрок важен, каждый тренер важен. Два критерия: результат и развитие игроков. Посмотрите, какими ребята были в начале сезона и какой у них уровень сейчас, когда они играли в финале Кубка Харламова. А в прошлом году играли в школе.

Это как из молодежного хоккея прыгнуть сразу во взрослый. Ребята сами себя сделали, плюс работа тренерского штаба.

Победили системную команду «Локо» с сильными исполнителями и сильным тренерским штабом. Ярославль – хоккейный город, тем приятнее здесь победить», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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9 комментариев
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Не зря Ска и Система начинаются на букву С
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Рома умеет системно примазаться к чужому успеху и системно отмазаться от собственного обсёра...
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В таком коротком сообщении четыре раза употребил слово система или системный. Браво, Роман!!! :)
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Пропылесосил всю лигу....система
Сколько воспитанников в основе ски играет?
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Мичкова система уже загубила, на очереди Демидов.
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Интересно посмотреть сколько игроков из чемпионской молодежки будут играть за первую команду) система же)) хотя о чем это я
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Как ии разговаривает. Это хорошая новость для отечественной науки и ит отрасли. Значит можем!
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Ответ Павел Вовченко
Не зря Ска и Система начинаются на букву С
Как боженька смолвил 😂
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Ответ Melnikov1968
В таком коротком сообщении четыре раза употребил слово система или системный. Браво, Роман!!! :)
Так в этом смысл его жизни, он и спит в обнимку с системой.
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