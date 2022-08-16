Виктор Козлов: «Купер – уникальный. Побывав на его семинарах, понимаешь, что человек талантливый»

Главный тренер объяснил уникальность , возглавляющего .

– Джон Купер считается одним из сильнейших тренеров мира. Что он привнес в хоккей уникального?

– Думаю, и тренер нашел свою команду, и команда нашла своего тренера.

Купер – уникальный. Побывав на паре его семинаров, послушав его презентацию, сразу понимаешь, что он человек талантливый. Неспроста он выигрывал кубки во всех трех лигах, в которых работал.

– Как относитесь к тому, что он не играл на профессиональном уровне, а какое-то время даже работал брокером на нью-йоркской бирже?

– Спокойно. Если он делает свою работу на отлично, какие могут быть к нему вопросы?

– Спросила, потому что всегда идут споры, должен ли тренер быть в прошлом успешным хоккеистом.

– Споры всегда будут. Это нормально. Я не считаю, что нужно обязательно иметь успешную карьеру игрока, чтобы стать хорошим тренером.

– Расскажите о семинарах, на которых слушали Купера.

– Семинары в Северной Америке хоккейных тренеров.

У меня получается раз в год ездить в США, и вот каждый год посещаю пару семинаров. Там очень много полезной информации, – сказал .