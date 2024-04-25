Ротенберг о чемпионстве молодежки СКА: «Показатель того, насколько хорошо работает клубная система. «СКА-1946» играет так же, как и основа. Наша философия дает результат»

Теги СКА КХЛ МХЛ СКА-1946 Кубок Харламова Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг поздравил «СКА-1946» с чемпионством в МХЛ.

«СКА-1946» выиграл Кубок Харламова, победив «Локо» со счетом 4-1 в финальной серии.

«Кубок Харламова – наш! Поздравляю игроков, тренеров и персонал нашей молодежки с чемпионством!

Во второй раз за три сезона «СКА-1946» оказывается на самой вершине – и это показатель того, насколько хорошо работает наша клубная система.

Молодежка не только регулярно помогает основной команде, но и сама является одним из грандов МХЛ, показывает стабильно высокие результаты.

Важно, что «СКА-1946» играет в точно такой же хоккей, как и основа. Все команды нашей системы делают ставку на скоростную, современную, результативную игру.

В «регулярке» «сорок шестые» забросили больше 200 шайб, а в плей-офф с серьезным отрывом стали самой результативной командой лиги. Все это показывает, что наша философия, наши ценности дают результат.

В финальных матчах «СКА-1946» не только показал красивую игру, но и проявил мужской характер – даже травмы важных игроков не помешали ребятам забрать свое.

Неслучайно матчи финала Кубка Харламова собрали полные трибуны в Ледовом.

Болельщики всегда отдадут должное искренности и самоотдаче. Наша молодежка влюбила в себя петербургскую публику. Кубок – наш! Работаем дальше!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

24 комментария
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Кто-нибудь сдайте его уже албанцам или отправьте на финский лесоповал!!
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Очередные фантазии . Кто из ска 1946 воспитанники ска ?
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Этот мурзилка даже на награждение выбежал медальку получить)
И тут примазался)
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"Если человек идиот, то это надолго!" (с)
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Ответ КЕША
Очередные фантазии . Кто из ска 1946 воспитанники ска ?
Там ваших только человека 3-4 ))
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Так играй ими, а не занимайся грабежом других клубов.
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+5
Даже не сомневаемся, дорогой вы наш Роман Борисович, что ваша философия, стратегия, тактика и умение всё превращать в золото, является тем самым свойством, что сделало Вас самым лучшим и наиболее известным тренером в истории не только российского, но и советского хоккея с шайбой!!! БРАВО‼️👏☝️
+4
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Ответ Влад Егоров
Кто-нибудь сдайте его уже албанцам или отправьте на финский лесоповал!!
Лучше на лесоповал, пусть там работает и строит свою систему. Так ведь никто не сдаст, а то он и там всех затрахает
+4
0
+4
Ложь,не играет молодёжка как основа У СКА один защитник в средней встречает контратаку после ошибок в зоне соперника,а у 46-х два Техника обработки шайбы у молодых лучше,выход из зоны отточен,ошибок практически нет,в то время как основа пожарит постоянно.На пятачке у СКА только Зыков,у молодёжки во всех звеньях такой игрок.
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+3
Почему Екатеринбургская «Юность» покинула прошлым летом эту чудо-систему СКА?
+2
0
+2
Очередной перстень на палец, ура!
+2
0
+2
Ответ КЕША
Очередные фантазии . Кто из ска 1946 воспитанники ска ?
1946 воспитанников, написано же))
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+2
Скажите этому псевдо-эксперту шамарину , что ярославский локомотив трехкратный обладатель КГ . Двухкратный Омск, Красная Армия ( ЦСКА) однократные Динамо и Чайка . Какие -то лучшие условия придумал для молодежки . Человек вообще не понимает о чем говорит.
+2
-1
+1
Ответ КЕША
Скажите этому псевдо-эксперту шамарину , что ярославский локомотив трехкратный обладатель КГ . Двухкратный Омск, Красная Армия ( ЦСКА) однократные Динамо и Чайка . Какие -то лучшие условия придумал для молодежки . Человек вообще не понимает о чем говорит.
КХ?
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Ответ 5vgt5xj22m
Почему Екатеринбургская «Юность» покинула прошлым летом эту чудо-систему СКА?
Это значит Шилов и Власов к молодежке Ромочки не относятся?
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Ему до Магнитки, как до Китая. Там система, а тут так...системка...
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Ну теперь Романа месяца полтора не остановить, читайте спортс.
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Результат, рома, даёт то, что молодёжку тренируешь не ты ))
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Все и без этой победы понимали, что философия всех сгребать и покупать работает. Вот что точно подчёркивает эта победа, что к молодежке прилагается тренер, в отличии от взрослой ска
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О, клоун вылез, ахах, лучше расскажи, где главные таланты России последних, как минимум 10 лет, Мичков и Аскаров, попавшие в твою систему?
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показатель того, несколько хорошо работает клубный пылесос.
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Как и писал в предыдущей новости про СКА1946 пользователь Serov1) ну это было предсказуемо, конечно
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