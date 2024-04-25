Ротенберг о чемпионстве молодежки СКА: «Показатель того, насколько хорошо работает клубная система. «СКА-1946» играет так же, как и основа. Наша философия дает результат»

Роман Ротенберг поздравил «СКА-1946» с чемпионством в МХЛ.

«СКА-1946» выиграл Кубок Харламова, победив «Локо» со счетом 4-1 в финальной серии.

«Кубок Харламова – наш! Поздравляю игроков, тренеров и персонал нашей молодежки с чемпионством!

Во второй раз за три сезона «СКА-1946» оказывается на самой вершине – и это показатель того, насколько хорошо работает наша клубная система.

Молодежка не только регулярно помогает основной команде, но и сама является одним из грандов МХЛ, показывает стабильно высокие результаты.

Важно, что «СКА-1946» играет в точно такой же хоккей, как и основа. Все команды нашей системы делают ставку на скоростную, современную, результативную игру.

В «регулярке» «сорок шестые» забросили больше 200 шайб, а в плей-офф с серьезным отрывом стали самой результативной командой лиги. Все это показывает, что наша философия, наши ценности дают результат.

В финальных матчах «СКА-1946» не только показал красивую игру, но и проявил мужской характер – даже травмы важных игроков не помешали ребятам забрать свое.

Неслучайно матчи финала Кубка Харламова собрали полные трибуны в Ледовом.

Болельщики всегда отдадут должное искренности и самоотдаче. Наша молодежка влюбила в себя петербургскую публику. Кубок – наш! Работаем дальше!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.