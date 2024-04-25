«Металлург» – самая молодая команда, выигравшая Кубок Гагарина. Средний возраст команды в плей-офф – 26 лет и 34 дня

«Металлург» – самая молодая команда, выигравшая Кубок Гагарина.

Команда тренера обыграла «Локомотив» со счетом 4-0 в финальной серии. Магнитогорцы выиграли трофей в третий раз в истории.

« » стал самой молодой команда, выигравшая главный трофей .

Средний возраст команды во время плей-офф составил 26 лет и 34 дня.

Прежнее лучшее достижение было установлено в 2019 года, когда команда под руководством Игоря Никитина добилась победы со счетом 4-0 в серии – 26 лет и 236 дней.

Почему именно «‎Металлург» выиграл Кубок Гагарина