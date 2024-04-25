«Металлург» – самая молодая команда, выигравшая Кубок Гагарина. Средний возраст команды в плей-офф – 26 лет и 34 дня
«Металлург» – самая молодая команда, выигравшая Кубок Гагарина.
Команда тренера Андрея Разина обыграла «Локомотив» со счетом 4-0 в финальной серии. Магнитогорцы выиграли трофей в третий раз в истории.
«Металлург» стал самой молодой команда, выигравшая главный трофей КХЛ.
Средний возраст команды во время плей-офф составил 26 лет и 34 дня.
Прежнее лучшее достижение было установлено ЦСКА в 2019 года, когда команда под руководством Игоря Никитина добилась победы со счетом 4-0 в серии – 26 лет и 236 дней.
Молодцы.