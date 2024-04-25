«Металлург» – самая молодая команда, выигравшая Кубок Гагарина. Средний возраст команды в плей-офф – 26 лет и 34 дня

Теги Металлург Мг ЦСКА КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Хоккей

«Металлург» – самая молодая команда, выигравшая Кубок Гагарина.

Команда тренера Андрея Разина обыграла «Локомотив» со счетом 4-0 в финальной серии. Магнитогорцы выиграли трофей в третий раз в истории.

«Металлург» стал самой молодой команда, выигравшая главный трофей КХЛ.

Средний возраст команды во время плей-офф составил 26 лет и 34 дня.

Прежнее лучшее достижение было установлено ЦСКА в 2019 года, когда команда под руководством Игоря Никитина добилась победы со счетом 4-0 в серии – 26 лет и 236 дней.

Почему именно «‎Металлург» выиграл Кубок Гагарина

5 комментариев
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Одно слово, МОЛОДЧИКИ!
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На 202 дня рекорд перебили.
Молодцы.
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У СКА какой средний возраст
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А как же молодой тренер и молодая команда ска , чё он там ныл как то после проигрыша какого то , что команда молодая неопытная
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Магнитка - чемпион !! Мы лучшие , мы самые сильные в КХЛ в этом году ! Мы хоть и провинция , но характер у нас из стали!!! В отличие от богатых нытиков беспредельщиков !! Ротенберг-чепуха , запомни , реальный чемпион тот ,кто выигрывает честно !
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