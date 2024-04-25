«Питтсбург» еще не вел переговоры с Кросби, но ожидает договоренности о контракте к 1 июля. Клуб готов к краткосрочному соглашению

Теги Питтсбург Сидни Кросби НХЛ Пэт Бриссон Кайл Дубас Хоккей

«Питтсбург» и Сидни Кросби еще не вели переговоры о контракте.

Действующий контракт 36-летнего капитана команды с зарплатой 8,7 миллиона долларов рассчитано до завершения сезона-2024/25.

По информации The Athletic, официальные переговоры между генеральным менеджером «Пингвинс» Кайлом Дубасом и агентом хоккеиста Пэтом Бриссоном о контракте форварда еще не состоялись.

Коллективный договор НХЛ позволяет игрокам, у которых заключительный год контракта, продлить договор, начиная с 1 июля. 

Обе стороны ожидают, что новое соглашение с Кросби будет достигнуто к этой дате или вскоре после нее.

«Питтсбург» предпочел бы, чтобы Кросби подписал контракт, которым он завершит карьеру, но клуб также готов и к краткосрочному соглашению.

Сидни Кросби выступает за «Питтсбург» с 2005 года и является трехкратным обладателем Кубка Стэнли.

В нынешнем сезоне канадец набрал 94 (42+52) очка в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

5 комментариев
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10 млн на 3 года , заслужил
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У сила ещё сезон по контракту какой смысл его продлевать сейчас. Он ветеран. Может поломаться походу сезона и все
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как быстро время летит увы.Сид с Ови уже на окончании карьеры(Как же я в свое время топил против Сида. а теперь хочу что б.он закончил карьерк в Пингвинах. ну и жду его свитер под.сводами арены. уходит эпоха. жаль. еще пару лет и все. это была славная охота. пишу как болела Вашингтона еще с тех времен когда там Гончар молодой играл
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Отпустили бы в другую команду, ещё за кубок побороться хоть. Кросби ещё может много пользы принести и в ПО.
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