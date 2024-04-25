«Питтсбург» еще не вел переговоры с Кросби, но ожидает договоренности о контракте к 1 июля. Клуб готов к краткосрочному соглашению
«Питтсбург» и Сидни Кросби еще не вели переговоры о контракте.
Действующий контракт 36-летнего капитана команды с зарплатой 8,7 миллиона долларов рассчитано до завершения сезона-2024/25.
По информации The Athletic, официальные переговоры между генеральным менеджером «Пингвинс» Кайлом Дубасом и агентом хоккеиста Пэтом Бриссоном о контракте форварда еще не состоялись.
Коллективный договор НХЛ позволяет игрокам, у которых заключительный год контракта, продлить договор, начиная с 1 июля.
Обе стороны ожидают, что новое соглашение с Кросби будет достигнуто к этой дате или вскоре после нее.
«Питтсбург» предпочел бы, чтобы Кросби подписал контракт, которым он завершит карьеру, но клуб также готов и к краткосрочному соглашению.
Сидни Кросби выступает за «Питтсбург» с 2005 года и является трехкратным обладателем Кубка Стэнли.
В нынешнем сезоне канадец набрал 94 (42+52) очка в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.