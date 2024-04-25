Руа о Сорокине в воротах «Айлендерс» в игре с «Каролиной»: «У нас был «Кадиллак» в двух матчах. На третью игру выбрали «Феррари»
Патрик Руа сравнил Илью Сорокина с «Ферарри».
«Айлендерс» проведут против «Каролины» третий матч серии первого раунда Кубка Стэнли (0-2 в серии).
В третьей игре в воротах «островитян» сыграет Илья Сорокин.
В первых двух встречах в воротах команды играл Семен Варламов. В первой игре (1:3) голкипер парировал 23 из 25 бросков, во второй (3:5) – 34 из 38 бросков.
«У нас был «Кадиллак» в двух первых матчах. На третью игру мы выбрали «Феррари», – сказал главный тренер «Айлендерс» Патрик Руа о решении заменить Варламова на Сорокина.