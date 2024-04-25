Руа о Сорокине в воротах «Айлендерс» в игре с «Каролиной»: «У нас был «Кадиллак» в двух матчах. На третью игру выбрали «Феррари»

Теги Айлендерс Каролина Кубок Стэнли Семен Варламов НХЛ Патрик Руа Илья Сорокин Хоккей

Патрик Руа сравнил Илью Сорокина с «Ферарри».

«Айлендерс» проведут против «Каролины» третий матч серии первого раунда Кубка Стэнли (0-2 в серии).

В третьей игре в воротах «островитян» сыграет Илья Сорокин.

В первых двух встречах в воротах команды играл Семен Варламов. В первой игре (1:3) голкипер парировал 23 из 25 бросков, во второй (3:5) – 34 из 38 бросков.

«У нас был «Кадиллак» в двух первых матчах. На третью игру мы выбрали «Феррари», – сказал главный тренер «Айлендерс» Патрик Руа о решении заменить Варламова на Сорокина.

4 комментария
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Не повезло, что Каролина на бульдозере, хотя если у Сорокина пойдет, могут завестись
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Чё сказал сам понял? Подбухивает походу Патрик лицо не очень
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У вас в нападении одни запорожцы и жигули
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Похоже, Руа в автомобилях не очень))
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