Руа о Сорокине в воротах «Айлендерс» в игре с «Каролиной»: «У нас был «Кадиллак» в двух матчах. На третью игру выбрали «Феррари»

Патрик Руа сравнил Илью Сорокина с «Ферарри».

«Айлендерс» проведут против «Каролины» третий матч серии первого раунда Кубка Стэнли (0-2 в серии).

В третьей игре в воротах «островитян» сыграет .

В первых двух встречах в воротах команды играл . В первой игре (1:3) голкипер парировал 23 из 25 бросков, во второй (3:5) – 34 из 38 бросков.

«У нас был «Кадиллак» в двух первых матчах. На третью игру мы выбрали «Феррари», – сказал главный тренер « » о решении заменить Варламова на Сорокина.