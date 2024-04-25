Колорадо – Виннипег: прогноз на третий матч 27 апреля 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+1), ТБ 6

Счет в серии 1 – 1 (6 : 7, 5 : 2)

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В первом матче на двоих команды забросили 13 шайб, что выглядело аномалией. Вторая игра тоже стала результативной, хоть и не до такой степени. После семи пропущенных шайб сильно досталось голкиперу Александру Георгиеву. Во многом справедливо. Мало того, что он не выручал, так еще и совершал ошибки. Будь у «Колорадо» равноценный вратарь россиянин вполне мог оказаться на лавке. С другой стороны, два плохих матча подряд голкиперы уровня Георгиева не проводят. На этот раз он не подвел, спасал в нужных ситуациях и отразил 28 бросков. Серьезную ошибку на этот раз допустил вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллибак. При счете 2 : 2 он замешкался за воротами и не смог обработать шайбу. В результате она оказалась на пятаке, и Зак Паризе забил победный гол. Игра вновь была равной. Причем до той самой шайбы Паризе хозяева постоянно вели в счете, а «лавинам» приходилось отыгрываться. Еще одну ошибку «Виннипег» совершил за считанные секунды до конца второго периода, когда Николай Элерс потерял шайбу в чужой зоне, и Нэтан Маккиннон вывел Джоша Мэнсона один на один с вратарем. Защитник только вышел со скамейки штрафников и уверенно переиграл Хеллибака. Отметился и Валерий Ничушкин, который в окружении игроков «Джетс» все же изловчился отправить шайбу в пустые ворота. В Денвере канадской команде придется намного сложнее. Коэффициенты букмекеров на третий матч серии.

победа «Колорадо Эвеланш» — от 2,00 (BetBoom, Pari, Olimpbet) до 2,12 (Бетсити)

победа «Виннипег Джетс» — от 2,96 (BetBoom) до 3,26 (Olimpbet)

Где смотреть третий матч Колорадо – Виннипег

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