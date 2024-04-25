«Миннесота» поздравила Юрова с победой в Кубке Гагарина. Данила говорил, что останется в КХЛ еще на сезон, но о продлении контракта с «Металлургом» еще не сообщалось

Теги Металлург Мг Миннесота НХЛ КХЛ Данила Юров Хоккей

«Миннесота» поздравила Данилу Юрову с победой в розыгрыше Кубка Гагарина.

«Металлург» обыграл «Локомотив» со счетом 4-0 в финальной серии. Магнитогорцы выиграли трофей в третий раз в истории.

«Высшая награда. Поздравляем Данилу с замечательным сезоном», – говорится в сообщении «Уайлд» в социальной сети.

На драфте НХЛ в 2022 году Юров был выбран «Миннесотой» в первом раунде под номером 24.

В прошедшем сезоне форвард набрал 49 (21+28) очков в 62 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф он отметился 9 (6+3) баллами в 23 играх.

Действующий контракт игрока рассчитан до 30 апреля. Хоккеист ранее говорил о том, что проведет еще один сезон в КХЛ, но официально о продлении договора еще не сообщалось.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Хорошо в этом сезоне прибавил. Может в топчика типа Каприза, или Панары вырасти.
+7
0
+7
Ответ Strannix
Хорошо в этом сезоне прибавил. Может в топчика типа Каприза, или Панары вырасти.
Топовую связку с Капризовым составят, уверен
+3
0
+3
20 лет и 56 игр в плей-офф 💪
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий