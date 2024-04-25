«Миннесота» поздравила Юрова с победой в Кубке Гагарина. Данила говорил, что останется в КХЛ еще на сезон, но о продлении контракта с «Металлургом» еще не сообщалось

«Миннесота» поздравила Данилу Юрову с победой в розыгрыше Кубка Гагарина.

«Металлург» обыграл «Локомотив» со счетом 4-0 в финальной серии. Магнитогорцы выиграли трофей в третий раз в истории.

«Высшая награда. Поздравляем Данилу с замечательным сезоном», – говорится в сообщении «Уайлд» в социальной сети.

На драфте в 2022 году был выбран «Миннесотой» в первом раунде под номером 24.

В прошедшем сезоне форвард набрал 49 (21+28) очков в 62 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф он отметился 9 (6+3) баллами в 23 играх.

Действующий контракт игрока рассчитан до 30 апреля. Хоккеист ранее говорил о том, что проведет еще один сезон в , но официально о продлении договора еще не сообщалось.