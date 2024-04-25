Черкас о чемпионстве молодежки СКА: «Поздравляю Ротенберга с победой системы – работающей и приносящей результат»

Теги СКА Сергей Черкас КХЛ МХЛ СКА-1946 Локо Кубок Харламова Роман Ротенберг Чемпионат.com Хоккей

Сергей Черкас прокомментировал победу молодежной команды СКА в МХЛ.

«СКА-1946» выиграл Кубок Харламова, победив «Локо» со счетом 4-1 в финальной серии.

«Хочу поздравить наших ребят с победой!

В тяжелейшей борьбе армейцы показали великолепный хоккей – острый, атакующий, быстрый, комбинационный. Тот современный хоккей, который мы все любим.

Поздравляю руководство клуба, главного тренера СКА Романа Ротенберга с победой системы, которая работает и приносит результаты.

То, сколько времени и сил тренеры основы уделяют воспитанию молодежи, очень радует.

Надеюсь увидеть многих из этих перспективных ребят в составе взрослого СКА», – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.

6 комментариев
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Да при чем тут Ротенберг??? Господи,как они все надоели
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Черкаш как обычно лизоблюдит)
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Молодец, подлизнул )))
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Ска46 и два года назад выиграли кубок. Сколько ребят из той команды в основном СКА сейчас? Правильно, ноль
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Они там все с одной фляги хлебают?😆
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Да выиграла ваша система.Конечно благодаря Роме-на матчи ходил только своим присутствием вёл СКА-1946 к кубку.
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