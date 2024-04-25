Вашингтон – Рейнджерс где смотреть третий матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 27 апреля
В субботу, 27 апреля, сыграют Вашингтон и Рейнджерс в третьем матче 1-го раунда Кубка Стэнли.
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- Игра пройдет на стадионе «Capital One Arena».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Вашингтон – Рейнджерс
- Начало матча запланировано на 02:00 по московскому времени.
Последние матчи Вашингтон
- Рейнджерс – Вашингтон : 4 – 3
- Рейнджерс – Вашингтон : 4 – 1
- Филадельфия – Вашингтон : 1 – 2
- Вашингтон – Бостон : 2 – 0
- Вашингтон – Тампа-Бэй : 4 – 2
Последние матчи Рейнджерс
- Рейнджерс – Вашингтон : 4 – 3
- Рейнджерс – Вашингтон : 4 – 1
- Рейнджерс – Оттава : 4 – 0
- Рейнджерс – Айлендерс : 3 – 2
- Рейнджерс – Филадельфия : 1 – 4
Прогноз на третий матч Вашингтон – Рейнджерс
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