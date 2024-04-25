ЮЧМ-2024. США играют со Словакией, Латвия сыграет с Финляндией, Канада против Швеции

В Финляндии стартовал юниорский чемпионат мира-2024.

США играют со Словакией, Чехия сыграет со Швейцарией, Латвия – с Финляндией, Швеция будет противостоять Канаде.

Турнир проходит в городах Эспоо и Вантаа.

Юниорский чемпионат мира-2024

Группа A

Группа B

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.