ЮЧМ-2024. США играют со Словакией, Латвия сыграет с Финляндией, Канада против Швеции
В Финляндии стартовал юниорский чемпионат мира-2024.
США играют со Словакией, Чехия сыграет со Швейцарией, Латвия – с Финляндией, Швеция будет противостоять Канаде.
Турнир проходит в городах Эспоо и Вантаа.
Юниорский чемпионат мира-2024
Группа A
- Дата проведения
- 25 апреля, 14.00, «Espoo Metro Areena»
- Дата проведения
- 25 апреля, 18.00, «Espoo Metro Areena»
Группа B
- Дата проведения
- 25 апреля, 15.00, «Trio Areena»
- Дата проведения
- 25 апреля, 19.00, «Trio Areena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.