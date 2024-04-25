ЮЧМ-2024. США играют со Словакией, Латвия сыграет с Финляндией, Канада против Швеции

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В Финляндии стартовал юниорский чемпионат мира-2024.

США играют со Словакией, Чехия сыграет со Швейцарией, Латвия – с Финляндией, Швеция будет противостоять Канаде.

Турнир проходит в городах Эспоо и Вантаа.

Юниорский чемпионат мира-2024

Группа A

США U18 – Словакия U18 3:0 (1 период)
Дата проведения
25 апреля, 14.00, «Espoo Metro Areena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 2 Хатсон ()
2:0 – 10 Эйзерман (Ziemer, Хэгенс)
3:0 – 19 Хэгенс ()

 

Латвия U18 – Финляндия U18
Дата проведения
25 апреля, 18.00, «Espoo Metro Areena»
Онлайн матча Видео

Группа B

Чехия U18 – Швейцария U18
Дата проведения
25 апреля, 15.00, «Trio Areena»
Онлайн матча Видео

 

Швеция U18 – Канада U18
Дата проведения
25 апреля, 19.00, «Trio Areena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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4 комментария
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Тем временем на взрослом ЧМ-2А в Белграде сборная ОАЭ после двух успешных матчей проиграла вчера одному из фаворитов турнира - хорватским хоккеистам - 1:4, и теперь имеет лишь небольшие шансы на первое место. После трёх туров таблицу бомбардиров возглавляют Дмитрий Лихачёв (ОАЭ) - 9 (4+5) и Артём Клавдиев (ОАЭ) - 8 (4+4).
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Ура ючм, смотрины перед драфтом
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Vital Sport | Хоккей | НХЛ на русском
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Кто нибудь делал разбор команд этого ЮЧМ ? Есть будущие некстваны ?
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