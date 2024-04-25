«Лада» может подписать Сомерби из «Куньлуня». Американец женился на русской девушке и хочет принять гражданство России
Дойл Сомерби может перейти в «Ладу» из «Куньлуня».
Тольяттинский клуб заинтересована в подписании соглашения с 29-летним американским защитником.
Как сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, хоккеист женился на русской девушке и хочет принять гражданство России.
Дойл Сомерби провел второй сезон в КХЛ.
В прошедшем регулярном чемпионате хоккеист набрал 12 (2+10) очков при полезности «минус 15» и среднем игровом времени 20:46.