«Лада» может подписать Сомерби из «Куньлуня». Американец женился на русской девушке и хочет принять гражданство России

Дойл Сомерби может перейти в «Ладу» из «Куньлуня».

Тольяттинский клуб заинтересована в подписании соглашения с 29-летним американским защитником.

Как сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, хоккеист женился на русской девушке и хочет принять гражданство России.

Дойл Сомерби провел второй сезон в КХЛ.

В прошедшем регулярном чемпионате хоккеист набрал 12 (2+10) очков при полезности «минус 15» и среднем игровом времени 20:46.