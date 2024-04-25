«Лада» может подписать Сомерби из «Куньлуня». Американец женился на русской девушке и хочет принять гражданство России

Теги Лада возможные переходы КХЛ Куньлунь Ред Стар Спорт-Экспресс Дойл Сомерби Хоккей

Дойл Сомерби может перейти в «Ладу» из «Куньлуня».

Тольяттинский клуб заинтересована в подписании соглашения с 29-летним американским защитником.

Как сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, хоккеист женился на русской девушке и хочет принять гражданство России.

Дойл Сомерби провел второй сезон в КХЛ.

В прошедшем регулярном чемпионате хоккеист набрал 12 (2+10) очков при полезности «минус 15» и среднем игровом времени 20:46.

6 комментариев
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В свете лимита, ему даже паспорт не надо.
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Может уже при подписании контракта с клубом КХЛ автоматически гражданство давать?
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Не проще отменить лимит вообще
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Лучшая страна та, где женщины красивее.
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Так вышла девушка за американца, а он рраз - и уже рроссиянин
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Мигрантов не должно быть в стране .Фиктивных браков тоже
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