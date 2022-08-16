Козлов о Цулыгине как кандидате на его место: «Не думаю об этом. Николай делает «Салават» лучше. Жить со страхом увольнения неправильно»

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Виктор Козлов не боится того, что Николай Цулыгин может занять его место в «Салавате»

– Вашим помощником является Николай Цулыгин, который раньше работал главным. Мелькает в голове мысль, что в случае вашей неудачи, вас заменят на него?

– Нет, я об этом не думаю. Я знаю, что Николай хороший специалист, я знаю, что он делает команду лучше.

– И нет страха?

– Опять же на этих семинарах в Америке интересно сказали: «Если ты хочешь быть главным тренером, первую мысль, которую ты должен уяснить, что тебя все равно в один день уволят».

И жить с этим страхом, считаю, неправильно. Каким бы хорошим тренером ты ни был, когда-нибудь тебя уволят. Что касается Николая Цулыгина, могу сказать, что он делает нашу команду сильнее, – сказал главный тренер уфимцев. 

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