Заварухин продлил контракт с «Автомобилистом» до 2026 года

Николай Заварухин продлил контракт с «Автомобилистом».

Клуб и тренер достигли соглашения о дополнительном годе сотрудничества.

Действующий контракт , который изначально был рассчитан до 30 апреля 2025 года, продлен еще на один сезон. Теперь срок соглашения рассчитан до 31 мая 2026 года.

Заварухин возглавляет « » с ноября 2021 года. В минувшем сезоне под его руководством команда впервые завоевала бронзовые медали чемпионата России.

В полуфинальной серии Кубка Гагарина-2024 клуб уступил «Металлургу» (3-4).