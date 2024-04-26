Заварухин продлил контракт с «Автомобилистом» до 2026 года

Теги Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Николай Заварухин продлил контракт с «Автомобилистом».

Клуб и тренер достигли соглашения о дополнительном годе сотрудничества.

Действующий контракт Николая Заварухина, который изначально был рассчитан до 30 апреля 2025 года, продлен еще на один сезон. Теперь срок соглашения рассчитан до 31 мая 2026 года.

Заварухин возглавляет «Автомобилист» с ноября 2021 года. В минувшем сезоне под его руководством команда впервые завоевала бронзовые медали чемпионата России. 

В полуфинальной серии Кубка Гагарина-2024 клуб уступил «Металлургу» (3-4).

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7 комментариев
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Все по делу!
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Ждём Кубок в следующем сезоне✊✊✊
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Пора брать кубок.
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Жаль, что для выхода в финал совсем чуть-чуть не хватило! Такой Локомотив как мы видели в финале, они бы переиграли!
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Логично.
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Ждём увольнения на следующей год?
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