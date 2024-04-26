Заварухин продлил контракт с «Автомобилистом» до 2026 года
Николай Заварухин продлил контракт с «Автомобилистом».
Клуб и тренер достигли соглашения о дополнительном годе сотрудничества.
Действующий контракт Николая Заварухина, который изначально был рассчитан до 30 апреля 2025 года, продлен еще на один сезон. Теперь срок соглашения рассчитан до 31 мая 2026 года.
Заварухин возглавляет «Автомобилист» с ноября 2021 года. В минувшем сезоне под его руководством команда впервые завоевала бронзовые медали чемпионата России.
В полуфинальной серии Кубка Гагарина-2024 клуб уступил «Металлургу» (3-4).