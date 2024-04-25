Лос-Анджелес – Эдмонтон где смотреть третий матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 27 апреля
В субботу, 27 апреля, сыграют Лос-Анджелес и Эдмонтон в третьем матче 1-го раунда Кубка Стэнли.
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- Игра пройдет на стадионе «Staples Center».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Лос-Анджелес – Эдмонтон
- Начало матча запланировано на 05:30 по московскому времени.
Последние матчи Лос-Анджелес
- Эдмонтон – Лос-Анджелес : 4 – 5
- Эдмонтон – Лос-Анджелес : 7 – 4
- Лос-Анджелес – Чикаго : 5 – 4
- Лос-Анджелес – Миннесота : 1 – 3
- Лос-Анджелес – Анахайм : 3 – 1
Последние матчи Эдмонтон
- Эдмонтон – Лос-Анджелес : 4 – 5
- Эдмонтон – Лос-Анджелес : 7 – 4
- Колорадо – Эдмонтон : 5 – 1
- Аризона – Эдмонтон : 5 – 2
- Эдмонтон – Сан-Хосе : 9 – 2
Прогноз на третий матч Лос-Анджелес – Эдмонтон
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