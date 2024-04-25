Лос-Анджелес – Эдмонтон где смотреть третий матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 27 апреля

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Лос-Анджелес НХЛ Хоккей

В субботу, 27 апреля, сыграют Лос-Анджелес и Эдмонтон в третьем матче 1-го раунда Кубка Стэнли.

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Во сколько играют Лос-Анджелес – Эдмонтон

  • Начало матча запланировано на 05:30 по московскому времени.

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Прогноз на третий матч Лос-Анджелес – Эдмонтон

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