Нэшвилл – Ванкувер: прогноз на третий матч 27 апреля 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П2, Ф2 (0), ТБ 6

Счет в серии 1 – 1 (2 : 4, 4 : 1)

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«Нэшвилл Предаторз» еще в первом матче старались играть на равных с хозяевами. Изначально было понятно, что эта серия может затянуться. Теперь преимущество своей площадки у «Хищников». Во-первых, во втором матче они лучше распоряжались своими моментами, во-вторых, отлично действовал в воротах голкипер Юусе Сарос, в-третьих, каждый хоккеист играл так, как и положено в плей-офф, не щадя себя. результатом чего стали 30 заблокированных бросков соперника. Наконец, на первые роли выходят именно те хоккеисты, которые немало поиграли в плей-офф. В первом матче заброшенной шайбой отметился Райан О′Райлли, на это раз гол и результативная передача на счету Филипа Форсберга. В первом периоде он ассистировал Энтони Бовилье, и гости повели в счете. Во второй двадцатиминутке «Нэшвилл» забросил дважды в течение полутора минут. Шайба Форсберга, как оказалось, стала победной. «Касатки» порой запирали хозяев в их зоне при игре пять на пять. В одном из таких моментов к атаке подключился Никита Задоров и сумел сократить отставание в счете, но не более. Четвертую шайбу Кифер Шервуд забросил уже в пустые ворота. В Нэшвилле будет еще интереснее. Коэффициенты букмекеров на третий матч серии.

победа «Нэшвилл Предаторз» — от 2,28 (Olimpbet) до 2,45 (Бетсити)

победа «Ванкувер Кэнакс» — от 2,55 (Pari) до 2,76 (Olimpbet)

Где смотреть третий матч Нэшвилл – Ванкувер

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