Президент «Автомобилиста» о Кубке Гагарина: «Высказываю личное мнение – финал был в полуфинале»

Теги Металлург Мг Локомотив Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Андрей Козицын Хоккей

Президент Автомобилиста сравнил полуфинал и финал Кубка Гагарина.

«Металлург» обыграл «Локомотив» со счетом 4-0 в финальной серии.

В полуфинале команда тренера Андрея Разина победила «Автомобилист» со счетом 4-3 в серии.

– Следите ли вы за хоккеем, помимо матчей «Автомобилиста», и если да, то за кого болели в финале Кубка Гагарина?

– Безусловно, я слежу.

Правда, говорил это и Николаю Николаевичу (Заварухину, главному тренеру клуба – Sports) и Максиму Николаевичу (Рябкову, директору клуба – Sports), смотреть здоровья и нервов нет, особенно плей-офф – это было что-то!

Но, тем не менее, смотрю. Честно говорю, не хочу никого обидеть и высказываю свое личное мнение – финал был в полуфинале, – сказал президент «Автомобилиста» Андрей Козицын.

10 комментариев
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А полуфинал в четвертьфинале
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У вас там у всех паранойя. Провозгласите у себя в раздевалке, что кубок Гагарина 2024 выиграл Автомобилист!
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Нет дорогой, до финала ещё дойти надо.
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