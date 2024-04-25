Президент «Автомобилиста» о Кубке Гагарина: «Высказываю личное мнение – финал был в полуфинале»

Президент Автомобилиста сравнил полуфинал и финал Кубка Гагарина.

« » обыграл « » со счетом 4-0 в финальной серии.

В полуфинале команда тренера Андрея Разина победила «Автомобилист» со счетом 4-3 в серии.

– Следите ли вы за хоккеем, помимо матчей «Автомобилиста», и если да, то за кого болели в финале Кубка Гагарина?

– Безусловно, я слежу.

Правда, говорил это и Николаю Николаевичу (Заварухину, главному тренеру клуба – Sports) и Максиму Николаевичу (Рябкову, директору клуба – Sports), смотреть здоровья и нервов нет, особенно плей-офф – это было что-то!

Но, тем не менее, смотрю. Честно говорю, не хочу никого обидеть и высказываю свое личное мнение – финал был в полуфинале, – сказал президент « » Андрей Козицын.