Зарипов о победе «Металлурга» в финале: «Очень молодая команда. Для меня было немного удивительным, как она смогла добиться таких успехов»

Данис Зарипов высказался о победе «Металлурга» в финале Кубка Гагарина.

Клуб обыграл « » со счетом 4-0 в серии. Средний возраст магнитогорской команды составляет 24,7 года.

«Если посмотреть по возрасту, очень молодая команда, и для меня немного было удивительным, как она смогла добиться таких успехов.

Но хочу выделить работу тренерского штаба, который очень грамотно и профессионально подготовил команду тактически.

Не скажу, что победа была одержана легко, но все же со счетом 4-0 разобрать такой системный «Локомотив» дорогого стоит», – заявил пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов.

Зарипов в составе « » дважды выигрывал , еще три раза он побеждал в составе «Ак Барса».