Зарипов о победе «Металлурга» в финале: «Очень молодая команда. Для меня было немного удивительным, как она смогла добиться таких успехов»
Данис Зарипов высказался о победе «Металлурга» в финале Кубка Гагарина.
Клуб обыграл «Локомотив» со счетом 4-0 в серии. Средний возраст магнитогорской команды составляет 24,7 года.
«Если посмотреть по возрасту, очень молодая команда, и для меня немного было удивительным, как она смогла добиться таких успехов.
Но хочу выделить работу тренерского штаба, который очень грамотно и профессионально подготовил команду тактически.
Не скажу, что победа была одержана легко, но все же со счетом 4-0 разобрать такой системный «Локомотив» дорогого стоит», – заявил пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов.
Зарипов в составе «Металлурга» дважды выигрывал Кубок Гагарина, еще три раза он побеждал в составе «Ак Барса».