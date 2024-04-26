Зарипов о победе «Металлурга» в финале: «Очень молодая команда. Для меня было немного удивительным, как она смогла добиться таких успехов»

Теги Металлург Мг Локомотив Данис Зарипов КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин ТАСС Хоккей

Данис Зарипов высказался о победе «Металлурга» в финале Кубка Гагарина.

Клуб обыграл «Локомотив» со счетом 4-0 в серии. Средний возраст магнитогорской команды составляет 24,7 года.

«Если посмотреть по возрасту, очень молодая команда, и для меня немного было удивительным, как она смогла добиться таких успехов.

Но хочу выделить работу тренерского штаба, который очень грамотно и профессионально подготовил команду тактически.

Не скажу, что победа была одержана легко, но все же со счетом 4-0 разобрать такой системный «Локомотив» дорогого стоит», – заявил пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов.

Зарипов в составе «Металлурга» дважды выигрывал Кубок Гагарина, еще три раза он побеждал в составе «Ак Барса».

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