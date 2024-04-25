Киф о Маршанде: «Ни одному бы хоккеисту ни сошло с рук то, как он скосил ноги Бертуцци. Но с ним это произошло. Искусство. Брэд – элита в этом смысле»
Шелдон Киф назвал искусством стиль игры Брэда Маршанда.
«Торонто» проиграл «Бостону» (2:4, 1-2) в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли.
Во втором периоде «Мэйпл Лифс» вели 1:0, и на 38-й минуте счет сравнял форвард «Брюинс» Трент Фредерик. Перед этим в средней зоне Брэд Маршанд сделал подножку Тайлеру Бертуцци. Нападающий «Бостона» не был удален в этом моменте.
«Это хоккеист мирового класса как по мастерству, так и по тому, как он играет. Это манера ведения игры и все такое прочее. Это мировой класс. Он давно играет в лиге.
Но я не думаю, что в этой серии есть хотя бы еще один игрок, которому бы сошло с рук то, как он скосил ноги Бертуцци. Но с ним это произошло.
Это искусство. В этом смысле он элита», – сказал главный тренер «Торонто» Шелдон Киф.